雪櫃大掃除｜營養師4招清理雪櫃除污去菌　錯1步有異味豆腐放邊格

歲末年終將至，家家戶戶開始準備大掃除，除舊換新，記得替雪櫃大掃除！營養師提醒，俗話說「病從口入」，定期的清潔才能吃到健康的食物，照顧家人的身體。



家中長輩可能因勤儉惜物將過期或是沒有完整標示及包裝的食材留在雪櫃中，萬一將壞掉食物吃下肚則可能造成食物中毒。 台灣衛生福利部桃園醫院營養師吳家瑜教您4步驟幫雪櫃大掃除：

4步驟幫雪櫃大掃除（按圖看清👇👇👇）

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1. 先檢視是否有過期食物

冷凍櫃最常出現的過期食物包含效期短的乳製品及容易被遺忘的調味料，建議重新檢視食品效期，丟棄過期食品及調味料，生鮮食材如有腐爛、乾扁、發黑、發霉等不新鮮的食材。

冷藏櫃則是常見開封很久、無完整包裝、沒有效期且不清楚什麼時候買的食物，吳家瑜舉例，像是不知道哪一年的肉粽、包裝破損的火鍋料、不知道什麼時候買的魚，建議避免吃下有疑慮的食品以免傷身。

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2. 再把雪櫃清空做整潔

雪櫃經過長時間使用，難免會出現異味及髒污，如果沒有即時清潔，可能變成細菌的溫床，危害身體健康，吳家瑜建議可善用天然清潔劑，像是梳打粉、檸檬酸鹽、白醋等清潔雪櫃內部，不過，過多水分容易造成細菌滋生，完成清潔後記得用乾淨抹布將水分擦乾，避免產生異味。

3. 食材分區保存更好拿

雪櫃食材建議分區保存，大致上可分為蔬果類、肉類、熟食、乾料及調味料，通常雪櫃下層溫度較低，建議可擺放不易保存的食材，可將生食，如蔬果類、豆腐等放於雪櫃下層，熟食放於雪櫃上層，避免生熟食交叉污染，雪櫃門邊溫度較高，容易受到開關門影響，建議可擺放乾料及調味料。

怎樣可以阻止長輩將雪櫃塞滿？（按圖看清👇👇👇）

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4. 雪櫃只放7分滿

很多民眾家中的雪櫃常常存放過多的食物，如果雪櫃塞滿食物，可能會擋住出風口，導致冷凍效果變差，容易使食物變質影響食材新鮮度，吳家瑜提醒，應定期確認冷凍維持0-7度，冷藏維持-18度以下，建議吃多少買多少，確保食材新鮮又省荷包。

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