煎蘿蔔糕貼士｜網友教煎蘿蔔糕前鍋內多放1物　金黃酥脆不黏鍋

蘿蔔糕是許多家庭早餐桌上的常客，不少人習慣在市場買上一大條存放於冷凍庫，隨時切片煎製享用，不過該怎麼煎才好吃呢？就有網友表示，自己每次煎完都「操灰搭（燒焦）」，不然就是太軟，令他感到相當苦惱。對此，網友們紛紛建議要「用中小火煎」、「油要足」。



蘿蔔糕怎麼煎才會酥脆？

一名網友於Facebook社團「家常菜」發文表示，他每次煎蘿蔔糕都會「操灰搭（燒焦）」，不然就是太軟，令他感到相當苦惱，故發文詢問網友們「請問大廚們，蘿蔔糕要怎麼煎才能恰恰（酥脆）？」

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貼文曝光後，網友們紛紛表示：

「小火慢煎，不要急著翻」、

「油多就會恰恰（酥脆）」、

「熱油，像半油炸的煎法，油溫夠，油足夠蘿蔔糕就會滑動不黏鍋」、

「中小火慢煎，重點是：油要足」、

「小火慢慢煎不要急」、

「油多火小不急翻面」。



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內行曝鍋內多放1物，不會黏鍋、金黃不油膩

先前也曾有網友於Facebook社團「全聯消費經驗老實說」發文分享煎蘿蔔糕撇步，「首先，為了避免蘿蔔糕黏鍋，鍋熱、油熱時油可多一些，油熱時可在油鍋裡撒一點鹽或是先煎一顆荷包蛋，這樣比較不會黏鍋，接著用中小火放蘿蔔糕下鍋，前5分鐘不要急著翻面，讓它慢慢煎，飄出香味後先鏟起一片，看背面的熟度，有恰恰（酥脆）即可翻面繼續煎，煎至兩面金黃恰恰即可。起鍋前可開大火20秒讓表面更酥脆也可逼油。」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：蘿蔔糕怎麼煎才會酥脆？內行曝鍋內多放1物，不會黏鍋、金黃不油膩】

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