新年零食｜毛豆護心防骨鬆比雞蛋更高蛋白質！貧血這樣吃可補B12

春節連假倒數計時，你是否已經開始準備買一堆零食在家囤貨？過年來一點健康零食吧！醫師大推低熱量又富含營養價值的「毛豆」作為零嘴，買一包冷凍要吃再微波很方便，且毛豆預防骨鬆、保護心血管，蛋白質比雞蛋多。



毛豆、黃豆、黑豆從何而來？

每到過年，不免俗的就是會吃進不少零食，台灣好日子診所家庭醫學科醫師許哲源表示，低熱量的毛豆，非常適合當零食。他說明，大豆家族裡可以分成毛豆、黃豆、黑豆，一般常吃的大豆就是豆莢裡的種子，等到豆莢成熟，裡面的種子如果是黃色的就是黃豆，如果是黑色的就是黑豆，而在還沒成熟時跟著豆莢一起採收的就是毛豆。

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毛豆減少身體發炎、保護心血管

毛豆含有豐富的維他命E、維他命A、鉀、大豆異黃酮等，同時也有膳食纖維、蛋白質和胺基酸。許哲源分析，維他命E有很好的抗氧化力，就像維他命C一樣，可以減少身體發炎、減少自由基，同時還有抗凝血的功效，保護心血管。

膳食纖維則可以刺激腸胃蠕動，減少糞便在腸道的停留時間，降低大腸癌的風險。而大豆異黃酮則可以幫助預防骨質疏鬆，也可以改善婦女停經前症狀。另外，毛豆富含的蛋白質比雞蛋還多，每100克的毛豆約有14克的蛋白質，雞蛋約13克。

毛豆、黃豆、黑豆營養價值有何差異？（點擊查看👇👇👇）

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貧血缺乏維他命B12者 可連殼咬

台灣營養師趙函穎也指出，毛豆有分「帶殼」和「沒帶殼」，若是貧血缺乏維他命B12者，建議連殼一起咬，咬完後殼就吐掉，毛豆殼上面有很多微生物發酵，就含有B12；還有現在流行的減醣飲食，建議也用毛豆，因為毛豆有高纖維、低糖質的特性，碳水化合物含量少，飽足感也有，一天攝取100克不會過量。

實驗證毛豆助減肥 助降脂肪肝

關於毛豆其他價值，過去台灣台北醫學大學生藥所副教授莊國祥曾與農委會高雄農改場合作，透過小鼠動物實驗，發現國內育種的毛豆對減肥、降血糖和血脂有明顯效果，和吃同樣飼料的動物相比，體重控制和脂肪肝也有改善。

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因此過年時，不妨在家放一包冷凍毛豆，想吃的時候微波加熱一下很方便，不僅有飽足感，又可以滿足口腹之欲，不僅吃得健康，也補充更多蛋白質。

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