農曆新年｜過年大魚大肉腸胃受不了？中醫教避免腸胃不適先做2事

農曆春節家家戶戶圍爐聚餐，不過由於過年期間飲食豐盛，加上餐後喝茶聊天配點心，常常不知不覺吃下過多食物，進而產生腸胃不適的問題，常見的原因可能來自飲食過量、吃太油膩、食物反覆加熱、加熱不足或不新鮮，以及飲酒過量、熬夜等。



台灣聖元中醫診所院長鄭愛蓮提醒，為了讓自己過個健康的好年，需節制飲食，並準備腸胃藥，以備不時之需。

4要點享受大餐不怕胖（按圖👇👇👇）

+ 3

相關文章：聖誕大餐｜節日聚餐大魚大肉怕體重上升？4要點享受大餐不怕胖

飲食不當恐出現這些腸胃問題 建議控制食量、適度運動

台灣鄭愛蓮醫師指出，過年期間有各種美味的年菜、零食、堅果等食物，但有些可能會對腸胃產生負面影響，像是油炸食物、零食，或是調味較重的點心，抑或是因為暴飲暴食、飲酒過量等，都是潛在的腸胃問題源頭。

此外，台灣鄭愛蓮醫師強調，過年期間大魚大肉，若烹飪不完全容易有感染、引發急性腸胃炎的風險，特別是海鮮和肉類，需挑選新鮮食材、清洗乾淨，並煮熟再吃，也要避免反覆加熱隔夜料理，如要取出加熱，1次只拿取能吃完的分量加熱即可。

倘若因飲食不當，民眾可能面臨急性腸胃炎、胃酸倒流、胃脹氣、腹瀉或便秘等問題，鄭愛蓮醫師解釋，吃太多可能導致胃脹或胃痛，若有腸胃炎可能引發嘔吐、腹瀉等症狀；而攝取過多的燥熱、油炸食物和長時間久坐，則是容易引發便秘，因此建議民眾在家中可以經常起身走動，或是做一些輕度運動，並且留意進食安全、控制食量，有助於維持腸道的正常運作。

相關文章：消滯飲品｜聚餐大魚大肉致飽滯不適？必備5種飲品解油膩助消化👇👇👇

+ 11

過年美食當前仍須節制 年前可先備腸胃常備藥

台灣鄭愛蓮醫師提到，以中醫的角度來看，對於腸胃炎或胃痛胃脹的患者，會根據性別、年齡、症狀和體質來治療，不過由於過年期間，大多數的門診都休診，建議過年前先備藥，常見可準備的腸胃中藥如保和丸等可以幫助消化，白芨和川七可以保護胃黏膜；中醫常備藥也有提供藿香正氣散等藥物，可以治療腸胃炎患者，適合各年齡層使用，未成年孩童可依年齡將藥量減半或減至3分之1。

另外，台灣鄭愛蓮醫師針對過年期間的飲食提出建議，若是腸胃不好的人，無論眼前的美食多麼誘人，飲食仍需節制，不可過量，並且避免過油的食物，如要喝茶應優先選擇普洱茶，減少喝未發酵的綠茶，且不能喝冷飲；愛喝咖啡的人則建議每天最多1杯，最好添加一些鮮奶或豆漿，避免刺激性較強的黑咖啡對胃帶來傷害。

相關文章：消滯飲食｜大餐後宜平衡飲食3原則 營養師推9食物解膩減腸胃負擔👇👇👇

+ 3

最後，雖然過年有守夜的習俗，但建議還是最晚12點就該入睡，熬夜不僅傷胃，更容易使抵抗力下降而產生許多毛病，在迎接新年來臨時，也要關心自己的身體健康。

延伸閱讀：

口腔感染HPV！全台健康成人50人中1 男性有2大高峰

吃什麼可消水腫？網推10大天然利尿食物 擺脫體內淹水

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」