蘿蔔糕丨點煎最好吃？網友3招完整不黏鍋加1物外脆內嫩散咗都唔怕

蘿蔔糕是常見的中式早餐菜色，外脆內嫩的口感受到老饕們喜愛，不過有些人在煎蘿蔔糕時，總是會有黏鍋或破碎的煩惱。



就有內行人分享秘訣，其實不需要高超的廚藝，就能輕鬆做出美味又漂亮的蘿蔔糕。

蘿蔔糕要怎麼煎才好吃？（按圖看清👇👇👇）

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台灣一名網友在Facebook社團「家常菜」發文詢問「冷凍蘿蔔糕要怎麼煎才會完整？」她表示自已是使用不沾平煎鍋（平底易潔鑊），但已經失敗很多次，蘿蔔糕總是軟軟的無法翻面，因此上網請益料理達人們。

文章一出，吸引熱心的網友們留言，許多人都指出技巧就是「鍋要熱、油要多」，「不要急著翻面，油可以稍微多一點點，中小火慢慢煎，確認有紅棕色再翻」、「你鍋要熱，油我也會熱，才把蘿蔔糕下鍋等定型才翻面」、「油跟鍋要夠熱，放下去前轉中小火慢煎，就沒事。您這樣的狀況是火太大、鍋不夠熱就直接下，才容易碎掉」、「一定要熱鍋多油才下鍋、中火慢慢等到紅棕色才翻面就不會失敗的」、「煎冷凍蘿蔔糕，油多半煎炸，蘿蔔糕邊邊呈金黃色紅棕色定型後再翻面，很容易翻面的」。

也有網友說道，有些市售的蘿蔔糕其實不適合冷凍，建議應該冷藏就好，「蘿蔔糕不要放凍庫，冷藏即可，賞味期也有期限，不宜久放，會出水也發霉，如沒冷凍，可以煎得片狀完整」、「冷凍會破壞結構體，蘿蔔糕隨便都有得買，別太難吃就好，還是買新鮮的比較有保障」、「一般市售的蘿蔔糕通常都是不能冷凍，容易碎跟出水，賣冷凍蘿蔔糕的材料比例不一樣，所以比較好煎」、「純米漿下去做的不能冷凍，不然煎出來會碎掉口感也不好，另一種像早餐店賣的冷凍蘿蔔糕它比較硬（有加粉）所以煎出來還是原本的形狀不容易碎」、「不要買冷凍的、真的不好煎、也沒那麼好吃」。

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不過有部分網友表示，冷凍蘿蔔糕其實也可以煎得很漂亮，前提是不要解凍，「冷凍蘿蔔糕不用解凍，放一點油下去，不要動它，稍微焦再翻面」、「油要夠熱，再下冷凍庫拿出的蘿蔔糕，就能煎完整」、「我油放多，用半煎炸的方式都沒有碎過欸，不要急著翻面，也不要一直翻面就好」、「也有買過冷凍的，不用解凍，油可以多一些蓋過蘿蔔糕一半，半煎炸，油溫不可以太高，會容易焦了裡面沒熟」。

還有人提到，如果怕蘿蔔糕煎碎，只要裹上蛋液就能解決，「碎掉就加蛋」、「打一個蛋裹在上面再下去煎」、「可以沾蛋液煎」、「如果再不行就沾蛋汁下去煎」、「切好沾點麵粉還是雞蛋熱鍋，熱油再下鍋煎起來很漂亮」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：蘿蔔糕要怎麼煎才好吃？內行人教1招零失敗做法，不黏鍋破皮、外酥內嫩超入味】

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