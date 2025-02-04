蜜柑剝皮方法｜秒速剝皮法串串柑排排坐　多1步徹底去衣+揀柑4招

蜜柑（英文Tangerine）冬季12月-3月當造，正值過年時節，形狀如桔，取其「大吉大利」更是大受歡迎。但面對一堆堆蜜柑桔仔，你會如何去皮？日本農林水產省就教大家一個簡單方便的剝柑方法，美觀且易吃，快快來學吧！



冬季當造的蜜柑，鮮甜多汁、皮薄無渣。（資料圖片）

蜜柑功效｜強骨骼助抗癌

蜜柑不僅鮮甜多汁且營養豐富，具護肝、防動脈硬化、調節血糖、膽固醇、助抗癌及強化骨骼等功效。無論蜜柑或桔，大部分人都會徒手剝皮，它比橙皮薄又嫩，不用動刀，也能輕易去皮。最常見的方法，將它鎅2下如十字，再向外板開如花瓣般盛放，也就是曬果皮前的去皮方法。不過，剝蜜柑方法其實不只一種！日本農林水產省（MAFF）卻分享了一個有趣、簡單又美觀的方法。

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剝柑方法｜記者實試 乾淨俐落如月亮列陣

日本農林水產省（MAFF）在Ｘ（twitter）就曾分享了一個有趣、簡單又美觀的方法。獲得近7000個心心，不少網民也大讚很有創意。

日本農林水產省介紹剝柑妙招，串串柑排排坐。（資料圖片）

按圖看記者實試日本農林水產省介紹有趣的剝柑魔法︰

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1. 用手指甲在蜜柑的頂部及底部鎅走一個大圓圈，也可用小刀、牙籤等輔助，代替手指甲。

2. 蜜柑旁邊輕輕鎅開，慢慢連柑肉翻開，形成一行小瓣蜜柑排排坐，隨便取出柑肉，便可進食了。

這剝柑方法超很簡單，不用刀2步完成。（資料圖片）

蜜柑去白絡方法｜剝皮前多做1步 冇衣冇渣滑捋捋

蜜柑去皮後，不少人還不會直接食用，嫌棄果肉上的白絡，俗稱「衣」，怕它吃起來又硬又有渣。於是又有達人教1招輕鬆去衣。只需在剝皮前多做1步，只花10秒便可。記者實試，看看是否真的那樣神奇！

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（左）不經搓揉就剝皮的柑，勁多白絡；（右）經搓揉才剝皮的柑，白絡不落在柑肉上。（資料圖片）

按圖看減少蜜柑白絡黐果肉示範︰

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1 把蜜柑放在手上，用雙手前後左右搓揉，約10秒，如搓湯圓稍大力一點便夠。

2 再按自己的方法，把搓揉過蜜柑去皮，便會發覺，蜜柑大部分的白絡不見了。



蜜柑白絡功效｜降血脂控 血糖 血壓

蜜柑上的白絡又稱「橘絡」，其實是它的纖維，還含橙皮苷，有助改善便秘、抗炎、降血脂、控血壓、控血糖等。因此，別完全把它清除，保留少少有益健康。蜜柑剝皮貼士｜減白絡口感更滑只靠雙手 剝皮前只需多做1個動作

揀蜜柑貼士｜4招鑒別鮮甜蜜柑

區分鮮甜的蜜柑，關鍵是看表皮的厚薄度和緊實度。挑選上下扁平、顏色深、表皮細滑緊實、果皮薄的蜜柑，如此一來不僅容易剝皮，味道也特別鮮甜。

1 上下扁平

2 色澤深

3 果皮細滑緊實

4 果皮薄



參考資料︰日本農林水產省twitter / 早安健康