雞翼去骨方法｜30秒雞翼去骨輕鬆3步刀或剪零難度！3款釀雞翼食譜
雞翼肉質嫩滑，一向深受大人小朋友歡迎，如果雞翼去骨，吃得更方便。起骨後除了醃料更入味外，雞肉中還可釀入各式食材，例如製作糯米釀雞翼、粉絲釀雞翼、芝士釀雞翼等等。新手入廚，掌握這個廚藝小技巧，做菜時便能有更多變化！
攝影：馮嘉雯、李思敏
雞翼去骨方法｜刀或剪刀一樣簡單
雞翼骨粗，而且位置明顯，比去魚骨簡單得多。一直喜歡雞翼啖啖肉的滋味，所以每次到居酒屋必點餃子雞翼，但自己弄又擔心步驟麻煩。這次動手一試，才發現沒有想像中般困難，用刀或剪刀便能輕鬆完成！
跟着以下的三個步驟，切斷筋骨、拆肉、拉出雞骨，便能輕易將雞翼去骨，製作釀雞翼。
雞翼去骨步驟1：切骨
先用刀把雞翼一邊突出的骨頭切去，另一邊突出的骨頭也切去。
雞翼去骨步驟2：斷筋拆肉
用小刀切斷雞翼的筋，如有肉黏著雞骨，便用小刀輔助，分開肉和骨。
雞翼去骨步驟3：拉骨
一邊用力拉出雞翼骨，一邊用刀把雞肉向外推，轉動雞骨就更易拉出。雞翼去骨便完成。
去骨雞翼食譜
學懂了雞翼去骨後，釀雞翼便能輕鬆辦到，釀糯米、釀魚肉、釀蝦膠或釀腸仔皆好，將腸仔釀入土匪雞翼內，「啖啖肉」的佳餚甚是討好。
去骨雞翼食譜1：芝士釀雞翼
雞翼食譜｜芝士釀雞翼鹹香拉絲雙重芝味 雞翼拆骨只需簡單3步！
芝士釀雞翼（2人分量）
材料︰
雞中翼8隻
芝士200克
醃料：
鹽3/4茶匙
糖3/4茶匙
生抽少許
生粉半茶匙
酒少許
油少許
做法：
1. 雞翼洗淨及瀝乾水分，沿雞中翼的兩條骨剪開，一邊把雞肉向下褪，一邊將雞骨左右轉動，直至取出為止。
2. 將醃料加入雞翼，醃20分鐘以上。
3. 以小匙將芝士釀入雞翼內，用牙籤封口，鎖住芝士餡。
4. 燒熱鑊下油煎雞翼，中小火煎至兩面金黃，即成。
去骨雞翼食譜2：土匪雞翼釀腸仔
土匪雞翼釀腸仔
材料：
雞翼6隻
蜜糖腸仔6條
黑芝麻2湯匙
孜然1湯匙
蠔油1湯匙
麻油1茶匙
紹興酒1湯匙
做法：
1. 炒香黑芝麻。
2. 以剪刀將雞翼頭尾兩端的筋部剪斷去骨。
3. 加入孜然、蠔油、麻油、紹興酒醃製10分鐘。
4. 腸仔尾部切8刀開花，釀入雞翼中。
5. 雞翼灑上適量孜然、黑芝麻。
6. 把雞翼放入已預熱攝氏220度焗爐焗15-18分鐘完成。
去骨雞翼食譜3：蝦膠釀雞翼
蝦膠釀雞翼 (2人分量)
材料
雞中翼6隻
蝦膠120克
生抽1湯匙
老抽1湯匙
紹酒1/2湯匙
可樂250毫升
冰糖少許
做法
1.雞翼洗淨去骨。先剪掉兩端較硬的骨。
2.再沿雞翼內裡的骨剪開，取出2條骨。
3.把蝦唧進雞翼中至8成滿
4.燒熱鑊下油，放上雞翼，中細火略煎至金黃。
5.加入生抽、老抽、紹酒、冰糖，倒入可樂至半滿。
6.加蓋，以中火煮8分鐘至收汁，完成。