雞翼去骨方法｜30秒雞翼去骨輕鬆3步刀或剪零難度！3款釀雞翼食譜

雞翼肉質嫩滑，一向深受大人小朋友歡迎，如果雞翼去骨，吃得更方便。起骨後除了醃料更入味外，雞肉中還可釀入各式食材，例如製作糯米釀雞翼、粉絲釀雞翼、芝士釀雞翼等等。新手入廚，掌握這個廚藝小技巧，做菜時便能有更多變化！

攝影：馮嘉雯、李思敏



雞翼去骨方法｜刀或剪刀一樣簡單

雞翼骨粗，而且位置明顯，比去魚骨簡單得多。一直喜歡雞翼啖啖肉的滋味，所以每次到居酒屋必點餃子雞翼，但自己弄又擔心步驟麻煩。這次動手一試，才發現沒有想像中般困難，用刀或剪刀便能輕鬆完成！

跟着以下的三個步驟，切斷筋骨、拆肉、拉出雞骨，便能輕易將雞翼去骨，製作釀雞翼。

先把雞翼平放在砧板上。

雞翼去骨步驟1：切骨

先用刀把雞翼一邊突出的骨頭切去，另一邊突出的骨頭也切去。

雞翼去骨步驟2：斷筋拆肉

用小刀切斷雞翼的筋，如有肉黏著雞骨，便用小刀輔助，分開肉和骨。

雞翼去骨步驟3：拉骨

一邊用力拉出雞翼骨，一邊用刀把雞肉向外推，轉動雞骨就更易拉出。雞翼去骨便完成。

去骨雞翼食譜

學懂了雞翼去骨後，釀雞翼便能輕鬆辦到，釀糯米、釀魚肉、釀蝦膠或釀腸仔皆好，將腸仔釀入土匪雞翼內，「啖啖肉」的佳餚甚是討好。

去骨雞翼食譜1：芝士釀雞翼

雞翼食譜｜芝士釀雞翼鹹香拉絲雙重芝味 雞翼拆骨只需簡單3步！

芝士釀雞翼食譜

芝士釀雞翼（2人分量）

材料︰

雞中翼8隻

芝士200克

醃料：

鹽3/4茶匙

糖3/4茶匙

生抽少許

生粉半茶匙

酒少許

油少許

做法：

1. 雞翼洗淨及瀝乾水分，沿雞中翼的兩條骨剪開，一邊把雞肉向下褪，一邊將雞骨左右轉動，直至取出為止。

2. 將醃料加入雞翼，醃20分鐘以上。

3. 以小匙將芝士釀入雞翼內，用牙籤封口，鎖住芝士餡。

4. 燒熱鑊下油煎雞翼，中小火煎至兩面金黃，即成。

去骨雞翼食譜2：土匪雞翼釀腸仔

在家居酒屋‧有片｜土匪雞翼變八爪魚 骨肉分離釀腸仔

土匪雞翼釀腸仔食譜

土匪雞翼釀腸仔

材料：

雞翼6隻

蜜糖腸仔6條

黑芝麻2湯匙

孜然1湯匙

蠔油1湯匙

麻油1茶匙

紹興酒1湯匙

做法：

1. 炒香黑芝麻。

2. 以剪刀將雞翼頭尾兩端的筋部剪斷去骨。

3. 加入孜然、蠔油、麻油、紹興酒醃製10分鐘。

4. 腸仔尾部切8刀開花，釀入雞翼中。

5. 雞翼灑上適量孜然、黑芝麻。

6. 把雞翼放入已預熱攝氏220度焗爐焗15-18分鐘完成。

去骨雞翼食譜3：蝦膠釀雞翼

雞翼食譜｜蝦膠釀雞翼2步輕鬆去骨 簡單1招釀蝦膠乾淨不黏手

蝦膠釀雞翼食譜

蝦膠釀雞翼 (2人分量)

材料

雞中翼6隻

蝦膠120克

生抽1湯匙

老抽1湯匙

紹酒1/2湯匙

可樂250毫升

冰糖少許

做法

1.雞翼洗淨去骨。先剪掉兩端較硬的骨。

2.再沿雞翼內裡的骨剪開，取出2條骨。

3.把蝦唧進雞翼中至8成滿

4.燒熱鑊下油，放上雞翼，中細火略煎至金黃。

5.加入生抽、老抽、紹酒、冰糖，倒入可樂至半滿。

6.加蓋，以中火煮8分鐘至收汁，完成。