蒸餾水壞處｜蒸餾水是淨化水，因為沒含鈉，可避免水腫，但長期單一飲用蒸餾水，卻隨時成為你的「奪命水」！想運動後加快補充體力，不會愈做愈疲倦，更不可亂飲水。究竟運動後該喝及不該喝什麼？



運動後飲蒸餾水冇用？

運動後買支樽裝蒸餾水「補水」，解渴還可以，但若想藉蒸餾水來補充排汗而流失的礦物質及電解質，你可以「慳返」。因為此舉有如緣木求魚，蒸餾水找不到你需要的礦物質及電解質。

飲水貼士｜運動補水量及時間表喝冰水或涼水？每日喝多少有數計

蒸餾水的礦物質足夠嗎？(VCG)

蒸餾水在淨化的過程中，連帶所有電解質及礦物質全被去掉。有些人提出因為蒸餾水缺乏鈉，因此身體不會因鈉（鹽分）過量而引起水腫（虛胖），但不能忽略的是，蒸餾水缺乏鈉的同時也缺乏其他礦物質。據世界衛生組織的報告，蒸餾水的礦物質包括鈉、鉀、鈣、鎂、鋅、磷等根本不足。如果蒸餾水只是你飲食中的一小部分就不用杞人憂天，不過，若你日飲夜飲蒸餾水，同時亦缺乏其他食物的營養素來供應身體所需，則容易對健康構成風險。

僅飲用蒸餾水，同時缺乏其他營養素供應，對身體的損害有哪些？(VCG)

蒸餾水偏酸 易引發炎症？

據食安中心資料顯示，經過淨化的純水（H2O）如蒸餾水，酸鹼度pH值應該是7。但由於淨化後的水難免會接觸空氣（包括在測量pH的時候），空氣中的二氧化碳（CO2）可溶於水，會令水變成弱酸性，pH值下降。因此淨化水的pH一般會低於7，蒸餾水偏酸性。現時世衞並無對飲用水的酸鹼值與健康的關係下定論。一般而言，我們的身體可以自我調節，控制體液酸鹼度，因此大家毋須擔心。

蒸餾水酸鹼值低於pH7？（食安中心）

只喝蒸餾水6大壞處

1. 運動後不能補充礦物質：運動會排汗，蒸餾水不能補給身體所需的礦物質。

2. 影響骨骼：不能透過水分吸收礦物質，例如鎂和鈣等，嚴重可導致牙齒及骨骼問題。

3. 新陳代謝慢：長期單一飲用，或會令身體的代謝功能下降。

4. 流失電解質：大量飲用尿量會增加，可能導致電解質流失而又失去補充。

5. 易引發炎症：蒸餾水pH值低於7.0，偏酸，比人體血液的pH值（必須保持在7.35和7.45之間）為低。在極端的情況下，當一個人只喝蒸餾水並且得不到其他營養補充時，體內可能出現「高酸」的情況，容易引發炎症、加速衰老。

6. 酸鹼度失衡：容易影響血液的酸鹼度失衡，有機會導致體液滯留、營養不足、疲勞、肌肉痙攣、頭痛、心率受損及器官衰竭等嚴重後果。

飲水｜水滾即關火殘留致癌物？專家3招煲出安全食用水 壼蓋先打開

運動後不宜飲蒸餾水 適宜飲什麼？

運動後除了補充水分外，也需要補充電解質（鈉、鎂和鉀等）幫助回復體力，平衡肌肉及維持血液輸送，蒸餾水不含電解質或鹽分，不是理想的運動後飲品。

按圖參考運動後宜及忌喝甚麼？

運動後宜飲4類飲品

１ 開水：煲滾的自來水已可以補充運動後身體全部營養需要。

２ 綠茶：含豐富的抗氧化劑，有助代謝脂肪並對抗運動引起的自由基，減低引起炎症和肌肉酸痛。

３ 椰子水：鉀含量較豐富，運動後可補充電解質、水分、蛋白質和碳水化合物。

４ 朱古力奶：可恢復肌肉中的肌糖原，並有充足的水分、碳水化合物、鈣和蛋白質，有助運動後恢復體力。

運動後不宜飲4類飲品

1 汽水：因運動後身體馬上會吸收汽水中的單醣，而汽水的糖分太高，愈喝愈口乾，感覺更加脫水。

2 咖啡：咖啡既不能解渴，也不能幫身體提供可持續的能量供應。

3 能量飲品：含糖的運動飲品熱量高，可能比運動時所消耗的熱量還要多，除非做了特別強烈的鍛煉要補充電解質，否則身體會自動調整及平衡鉀和鈉質，預防疲勞和肌肉痙攣。

4 酒精：酒精是利尿劑之一，使脫水的風險更高。

參考資料：Medicalnewstoday、《Health Risks From Drinking Demineralized Water》世界衛生組織、Prevention