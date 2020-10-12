【颱風浪卡】浪卡竟是熟悉的水果！與荔枝同宗果核可吃有助補身

颱風「浪卡」逼近本港，天文台宣佈13/10早上可能掛起8號風球。「浪卡」的名字由馬來西亞提供，原來它是一款為人熟悉的水果「波羅蜜果」，即是「大樹菠蘿」，浪卡=大樹菠蘿。以為大樹菠蘿等於菠蘿？原來它們毫無瓜葛，竟跟荔枝有關，而「浪卡」的核更是寶物，不要浪費。

浪卡（大樹菠蘿）的外型似榴槤，香味有些許詭異，有密集恐懼症者，看著大樹菠蘿有點心驚肉跳。

兒時屋邨附近有幾棵大樹菠蘿樹，纍纍果實巨型又重磅，逼近瓜熟蒂落時，一個二個被罩在鐵籠內，恐防擲傷途人。每年荃灣光板田村有大樹菠蘿節，霸氣的果香凶猛撲鼻，引來松鼠和猴子擺明車馬幫大樹菠蘿「剝光豬」。

大樹菠蘿盛產於夏季，7至9月當造，香味強烈突出。(VCG)

菠蘿與大樹菠蘿，大家都叫「菠蘿」，其實兩者毫不相干！只是名稱相近而已…



按下圖了解大樹菠蘿和菠蘿的分別？大樹菠蘿的近親會是誰？

大樹菠蘿和菠蘿有何分別？(VCG)

樹長木菠蘿；草生土菠蘿。菠蘿蜜是喬木，菠羅是草本。



大樹菠蘿，（又稱菠羅蜜）盛產於夏季，7至9月當造。香味強烈突出，喜歡它的人覺得好香，討厭它的人覺得刺鼻，跟榴槤一樣喜惡兩極。我曾經做過粗略調查，討厭榴槤的人，對大樹菠蘿也沒有好感。

大樹菠蘿是補身的水果，種子和果肉都可吃，屬性平和，不涼不熱。(VCG)

不過，大樹菠蘿是補身的水果，種子和果肉都可吃，屬性平和，不涼不熱，非普遍認為的「濕熱」。大樹菠蘿味甘、香、微酸，性平，無毒。

據《本草綱目》中記載：「菠蘿蜜性甘香。能止渴解煩，醒脾益氣。」至於種子可補中益氣，不必浪費丟掉。用鹽水烚熟後剝殼吃。煮熟吃的質感及味道像栗子綿密，亦可以蒸、煨，煲湯或粥等。明代鄭和下西洋，隨鄭同行的馬歡所著的《瀛涯勝覽》提及：「其波羅蜜如冬瓜之様，外皮似川荔枝，皮內有雞子大塊黃肉，味如蜜甜。中有子如腰子樣，炒吃味如栗子。」

用鹽水烚熟大樹菠蘿的種子，煮熟吃的質感及味道像栗子。(VCG)

大樹菠蘿禁忌 不能與蜂蜜共食

因為大樹菠蘿水分較少糖分多，與蜂蜜共食，兩者分子結構會相亙產生反應，會生氣體，造成飽腹、脹氣、腹瀉等症狀加重腸胃負擔。