芒果布甸食譜｜做法簡易零難度！4步驟快速完成

芒果布甸是簡易的甜品食譜，通常都加魚膠粉製作，不過代替魚膠也可以使用蒟蒻凍粉。布甸上加粒粒芒果、椰奶或花奶，香濃的芒果味，喜愛芒果的朋友自難以抗拒。攝影、攝錄：張善滿、陳泳嵐剪接：陳泳嵐



芒果布甸看來像西式甜品，卻常見於香港的茶樓，特別在八十年代，心形的芒果布甸更是大家的集體回憶之一，定價在「頂點」或「特點」，以甜品來說可算是貴價品了。傳統材料包括芒果、魚膠、糖、忌廉或花奶等，是夏天的時令甜品，芒果最好用呂宋芒，因為顏色好；夠香甜。現時，香港四季皆有芒果入口，亦有不同產地的芒果，如今可不分季節品嚐到又香又滑的芒果布甸。

除了慣用的魚膠作凝固劑外，利用蒟蒻凍粉（Pearl Agar）也會成事，簡單說就是添加蒟蒻粉的果凍粉，屬植物性凝膠，在室溫下也可凝固，完成品質地比較爽身，不比魚膠的彈性柔韌。由於蒟蒻凍粉在室溫下可以凝固，所以動作不能太慢，避免中途凝固，難於操作。

芒果布甸食譜

食譜 芒果布甸（冷） 材料 芒果1個、椰奶150毫升、糖30克、檸檬皮少許、鹽少許、蒟蒻凍粉2湯匙 做法 1.將芒果、椰奶、糖及檸檬皮倒入攪拌機拌勻。 2.將芒果漿隔篩後，倒入鍋內，開慢火。 3.加入蒟蒻凍粉煮溶。 4.倒入器皿內，待涼後放入雪櫃冷藏凝固，放上芒果完成。

健康小貼士：

芒果有豐富的類胡蘿蔔素，有助於眼睛及潤澤皮膚。芒果性平，味甘，能解渴生津，本草綱目記載：「芒果益胃氣、止暈嘔」。



芒果布甸是經典的港式甜品，家喻戶曉。

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