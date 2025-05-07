【芋頭西米露食譜】芋頭綿、西米透　簡單煮法夢幻組合

芋頭西米露做法，主要由香芋、西米、椰奶夢幻組合為口味香甜的糖水。不用花太多時間，簡單煮法便可令芋頭軟綿；西米晶瑩剔透，加椰奶香，可謂糖水中的極品。攝錄、剪接：李思敏



芋頭西米露，不用花太多時間，簡單技巧便可令芋頭軟綿；西米晶瑩剔透。

源自廣東一帶，隨著時間的推移慢慢的流傳各地，熟透的芋頭吃起來軟糯細膩，又稱芋艿，口感軟綿香糯，芋頭適合各式各樣的烹調方法，燜、蒸、炸、焗等，既可自成主角例如芋頭糕和咖喱香芋，也可成綠葉配襯做香芋燜鴨或雞，平衡油脂高的食材的油膩感。芋頭悅目的紫色，天然無添加，更令食客愉悅。芋頭本身含「草酸鈣」成分，當芋頭碰到水會令皮膚發癢，因此建議芋頭削皮前先不要清洗，讓手部保持乾燥，削皮再清洗芋頭。

水與西米的比例

至於西米（西谷米），也是不用泡水清洗，有朋友建議可略為沖洗也是可以，不過西米在水中泡太久會化掉，因為西米主要由木薯粉或椰樹的木髓部分提取澱粉而成。煮西米一定要水多，讓西米有空間翻滾，水與西米的比例約10：1。約10分鐘大火煮滾，蓋住燜焗約20分鐘，西米一定晶瑩透身。

芋頭西米露煮法

芋頭西米露食譜

食譜 芋頭西米露（煲） 材料 西米100克、芋頭400克、椰奶400毫升、冰糖80克、鹽少許 做法 1.將芋頭切粒，用大火蒸熟約15分鐘備用。 2.煲滾水，加西米用大火煮10分鐘，熄火燜焗25分鐘，將西米沖凍水後備用。 3.將椰奶倒入鍋內，開慢火煮。 4.留起一部份芋頭粒，將餘下的加入椰奶內，並壓成芋蓉。 5.加入冰糖、鹽及備用的芋頭拌勻。 6.最後加入西米粒拌勻完成。

芋頭西米露健康小貼士：

芋頭味甘、辛，性平，入脾、胃經，中醫認為有寬腸通便、補益脾腎、調節中氣。易腹脹胃痛者，不宜多吃芋頭。西米有健脾補肺，潤澤皮膚的的功效。



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