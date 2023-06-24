夏天湯水食譜｜苦瓜黃豆豬骨湯清熱降火去暗瘡　煲過久影響功效？

【健康湯水食譜】天啊！明明青春期早已不留情的離我遠去，但近日鼻子上竟長了一顆大暗瘡，雖然有人說這是有人暗戀自己的癥兆，然而這說法既毫無根據，也難以判斷孰真孰假，唯獨是暗瘡此刻有礙觀瞻才是鐵一般的事實呀！除了勤搽暗瘡膏之外，我也煲了一個苦瓜黃豆豬骨湯，希望雙管齊下，盡快令暗瘡Bye Bye！哼，死啦啲青春痘！

攝影：鄧穎琪



3種材料清熱降火 可加鹹酸菜提味

近年開始不再怕有「半生瓜」之稱的苦瓜，大概已開始意味著我年紀不小了，可怎麼仍然會長青春痘呢？如果你都有熱氣、暗瘡等煩惱，不妨跟著以下食譜來煲個湯吧。煲這個湯並沒有額外添加任何藥材或湯料，就只有三樣「主角」，但也有人喜歡加鹹酸菜來提味。其實，煲湯骨亦有很多種類，原本打算買排骨，可是肉檔阿姐卻說：「煲苦瓜黃豆呀？用豬𦟌骨啦，有肉又有骨！」好吧，就聽她的！

註冊中醫師邱穎琳就指，此湯有助清熱和去暗瘡，儘管苦瓜偏寒，不過黃豆和排骨本身較正氣，同時有健脾功效，除了能解苦瓜寒性，亦令湯水不會傷脾胃。

苦瓜黃豆豬骨湯食譜

如果想解毒去暗瘡，建議不要煲超過一個半小時，煲太久會令湯水變熱氣，影響清熱功效。另外脾胃虛寒的人不宜。有熱氣建議一周可飲兩次。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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苦瓜黃豆豬骨湯食材療效及食用建議：

黃豆：味甘性平，健脾和胃，但因為豆較難消化，多食容易食滯。煮黃豆前必須浸泡。

苦瓜：味苦性寒，清熱解毒瀉火，對改善暗瘡、咽痛、眼紅及牙肉腫痛等熱毒引起症狀尤其有用。炒菜的苦瓜多數切薄片，但煲湯的話則不能切太小，斜切塊就最適中。

豬骨：健脾益氣。

苦瓜煲出來的湯其實不苦，味道帶甘，無需要擔心不好喝。

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