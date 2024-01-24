保暖食物｜羊腩煲打邊爐暖身但怕肥？7保暖食物驅寒低卡栗子青口

天寒地凍，毛衣外褸紛紛出籠，自自然然就想食羊腩煲、雞煲等取暖，不用躲在被窩中都可以暖笠笠。但這些食物都脂肪含量高，容易增加體重，加上天氣凍，不願去做運動，吃進的卡路里何處消耗？積存的脂肪怎算好？其實天冷不一定就肥，有些食物可以保暖又keep fit！



一到冬天便會約埋三五知己打邊爐互相取暖，如果怕肥又有沒有其他選擇？(gettyimages)

保暖其實不一定要儲脂肪，而是應該由根本入手，改善身體的血液循環。由於女士每月受經期影響，故此較易出現貧血情況，血氣難以運行至手掌、腳掌，容易造成手腳冰冷問題。因此，只要改善血液循環問題，便可以幫助保暖，

按圖看除了羊腩煲等高脂食物外，還有什麼不致胖的保暖食物：

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1. 栗子

跟其他堅果不同，栗子含有較低的卡路里和脂肪，但同時又有豐富的礦物質、維他命和植物營養素(phytonutrients)。栗子當中的葉酸是組成紅血球的重要元素，對脾臟、胃部和腎臟都甚有幫助。

同場加映：栗子有咩營養？（按圖了解↓↓↓）

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2. 薑

檸樂煲薑雖是民間偏方，藥效不明，但之所以用檸樂煲薑焗一身大汗治感冒的原因，是因為當中的薑。薑有驅寒保暖的作用，含有可增加體內的產熱因子，亦有增強免疫力的薑辣素。由於吃薑會刺激神經，可能導致無法入睡，所以最好都是在日間進食，幫助提神。

3. 歐洲蘿蔔

歐洲蘿蔔（Parsnips）又稱芹菜蘿蔔外表像白蘿蔔。（carl tronders＠unsplash）

歐洲蘿蔔（Parsnips）又稱芹菜蘿蔔，外表似平時常見的白蘿蔔，在歐美國家較普遍，一般會把歐洲蘿蔔和肉一起放進焗爐裡焗。歐洲蘿蔔中的鉀有助血管擴張和降低血壓，減輕心臟負擔。

4. 糯米飯

糯米飯中的維他命B5可促進新陳代謝，幫助細胞產生能量，為身體保暖。

5. 牛肉

牛肉有大量脂肪和卡路里，這些額外的脂肪可幫助身體保暖，而且當中的鐵質亦具造血功能，促進身體血液循環，有助保暖。

同場加映：牛肉點食好？

番茄牛肋骨食譜

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6. 青口

青口中的脂肪酸EPA（eicosapentaenoic acid）和DNA除了可增進腦部功能之外，亦和紅肉一樣可增加體內鐵質，促進血液循環，有暖身之效。

7. 韭葱

韭葱健胃保暖，增強人體免疫力，此外，能刺激消化液分泌，有助促進腸道蠕動，預防習慣性便秘。

資料來源：mindbodygreen