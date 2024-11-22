栗子功效｜維他命C多蘋果10倍！補腦降血壓栗子7好處+揀靚栗子2招
秋冬是栗子的當造期，街頭巷尾都有炒栗子車仔檔的踪影。栗子除了美味可口，更對身體有多多好處，原來可以美白抗氧化。
栗子功效｜益氣健脾 乾果之王
剛炒起的栗子入口香甜軟腍，而且捧在手中更感到暖入心頭。栗子又視為「乾果之王」，因為其營養豐富更是養生保健的高手，根據《本草綱目》，栗子味甘性溫，可入脾胃腎經，有幫助脂肪代謝，具有益氣健脾、厚補胃腸的作用。除此之外，栗子還有什麼營養呢？
按圖了解栗子7個好處：
栗子功效1：穩定血壓
栗子內含多項礦物質，當中鉀含量是蘋果的4倍，有助促進血液排出多餘的鈉，穩定血壓。
栗子功效2：美白抗氧化
栗子含豐富的維他命C，每100克的栗子含有26毫克的維他命C比蘋果高出10幾倍。維他命C可改善膚質，抑制黑色素形成，助皮膚美白，有抗氧化作用。
除了維他命C外，栗子中的維他命B1和B2最多，兩者並有助維持肌膚健康。而且維他命Ｃ被澱粉包圍，因此即使加熱也不容易令維他命C流失。
栗子功效3：補腦
栗子內含脂溶性維他命B雜，有促進腦內的蛋白質代謝，改善大腦功能。
栗子功效4：降膽固醇
栗子含單元不飽和脂肪酸，包括油酸和棕櫚油酸，有助降低壞膽固醇的水平、降血壓、預防患上心血管疾病。
栗子功效5：補充能量
栗子內含大量澱粉，為身體提供能量，有助增強神經系統功能。
栗子功效6：令骨骼強壯
栗子富含礦物質銅，每100克約有0.5克毫克的銅，佔成年人日常建議攝取量的25%。
栗子功效7：改善腸道健康
栗子是高纖食物，歐洲出產的栗子每100克便有8.1克食用纖維，可保持腸道健康及減少了便秘的機會。
栗子澱粉是薯仔2.4倍！
據外國營養師Humanitas Gavazzeni指每100克的栗子澱粉含量約28克，是薯仔的2.4倍，所以建議如果是減肥人士一日合適地食5-8粒，是沒有太大影響減肥效果；但若吃得多，則有反效果。
按圖了解4個食用栗子注意事項︰
栗子食用貼士1：栗子本身澱粉含量高，所以多食容易攝入過多的熱量，不利於減肥。同時，糖尿病患者亦不宜進食太多栗子。
栗子食用貼士2：產婦及便秘者不宜多吃栗子。
栗子食用貼士3：由於新鮮栗子容易變質，變質後的栗子吃後會引起中毒，因此栗子變質後是不能食用。
栗子食用貼士4：不論是生或熟的栗子都需要細嚼慢嚥，才達到更好的補益作用。
揀靚栗子2大重點
半殼或去殼去衣栗子：出芽蟲孔勿選
現時街市多數售賣都是半殼或已去殼去衣的栗子，可以從其外表分辨好壞，如有沒有出芽、黑點及蟲孔。如想避開營養不良和煮後或帶苦味的栗子，也可以將栗子放在水裏，空心果肉少的栗子會浮上水面。
帶殼栗子：外殼腍身鬆散勿選
喜歡有殼栗子的話，選購時最好選擇色澤光亮，然後輕力敲或按外殼，感到實淨的就代表水分足，肉質佳；外殼腍身鬆散，即代表水分流失，果肉或已壞。有殼栗子當然是剝殼後才可食用，有興趣可參考以下文章，助你輕鬆剝生栗子。 【栗子‧教煮實驗室】用齊3種剝生栗子方法 試叮5秒即爆（有片）
秋冬是吃栗子的季節，除了炒栗子不妨到街市購買去殼去衣的栗子，為自己或家人炮製栗子宴。
【排骨食譜】栗子燜排骨補腎健脾 秋天必吃家常菜
【栗子食譜】栗子雲耳燜芋絲高纖低卡 美味可口不輸給燜雞燜排骨