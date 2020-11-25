【牛肉食譜合集】燒牛柳、牛丼、燉牛肋條、牛尾湯…30個美味做法

牛肉，你喜歡吃嗎？雖然不少人會因各種原因而戒牛，但同樣地有很多「牛魔王」，喜歡吃牛的程度連至瘋狂級，吃火鍋時整碟牛掃到鍋裡去，還不斷追加。其實除了用肥牛打邊爐外，牛肉不同部位食法各有不同，而且營養還相當豐富。

以往長輩常說牛肉很「毒」，不宜多吃，但其實不少營養師也推祟牛肉的好處。首先，其蛋白質豐富，箇中的胺基酸組成更符合人體需求，手術後或大病初癒者，吃牛肉有助迅速修復身體組織；而鐵質則可以補血、改善貧血症狀和增強免疫系統。牛肉中含「肉鹼」，有助代謝身體脂肪，增加肌肉比率。此外，牛肉裡的維他命B6能促成身體合成蛋白質，消除疲勞，鎂質則可提高胰島素代謝與合成的效率。

不過，一隻牛這麼大，常見部位有肉眼、牛肋肉、牛腩、牛肩胛等等，很多人都食過。但更刁鑽的如：吊龍伴、牛心柄，則未必人人知曉。《香港01》曾訪問過開凍肉舖的Dee，他把牛肉的部位分得十分仔細，並各有建議食法。

全隻牛的不同部位，各有不同口感與風味。（《香港01》製圖）

新國華肉食公司老闆阿Dee，就牛肉各部位配上建議煮法：

煎：肉眼、西冷、牛頸肉 炒：牛肋骨上肉、三筋肉、牛肋骨肉 燒：牛外腹肉、牛肋骨上肉、三筋肉、牛肋骨肉、牛頸肉 燉：牛肋骨、牛腩 湯：牛脚筒骨、牛肩胛

以下就會分享30個牛肉食譜，主要以炒牛肉為主，另外亦有煎、煲湯、蒸牛肉餅、燉牛肋條等，將分成4個類別。

小食或前菜類：蛋牛治、金菇肥牛卷、山竹牛肉球、泰式燒牛肉沙律、孜然牛肉串

【蛋牛治食譜】茶餐廳經典美食 鹹牛肉炒嫩蛋烘底甘香有秘訣

蛋牛治食譜

【金菇肥牛卷食譜】自製3料照燒汁 火鍋材料變惹味便當

【點心食譜】山竹牛肉球 撻到牛肉攤攤腰先夠滑？

山竹牛肉球食譜

【大廚示範.有片】泰式燒牛肉沙律 草飼牛後腹味特濃忌即煎即切

泰式燒牛肉沙律食譜

【氣炸鍋食譜】孜然牛肉串街頭風味免油煙 串燒牛柳粒15分鐘完成

孜然牛肉串食譜

中式小菜類：中式牛柳、陳皮蒸牛肉餅、薯仔粒炒牛肉碎、紫蘿炒牛肉、蒜香牛柳粒、沙茶牛肉、滑蛋牛肉、黑椒牛仔骨、葱爆牛肉、沙嗲肥牛粉絲、蜜糖薯仔牛柳粒、番茄牛肋骨、芥蘭炒牛肉

【中式牛柳食譜】牛肉軟腍嫩滑全靠3招 酸酸甜甜好下飯！

【陳皮蒸牛肉餅食譜】彈牙嫩滑牛豬黃金比例是？加種材料更多肉汁

陳皮蒸牛肉餅食譜

【薯仔食譜】薯仔粒炒牛肉碎夠惹味 簡單易煮佐飯菜

薯仔粒炒牛肉碎

【紫蘿炒牛肉食譜】清新爽口家常小炒 簡易3步自醃醒胃酸子薑！

紫蘿炒牛肉食譜

【蒜香牛柳粒食譜】一口牛粒軟腍惹味 炸蒜片金黃香脆有竅門

蒜香牛柳粒食譜

【沙茶牛肉食譜】10分鐘惹味家常菜 潮州沙茶醬源自南洋沙嗲醬

沙茶牛肉食譜

【沙嗲牛肉炒菜心食譜】簡易惹味家常菜 菜心爽脆嫩綠3大貼士

沙嗲牛肉炒菜心食譜

【滑蛋牛肉食譜】茶記級炒蛋3個嫩滑秘技 牛肉沒鬆肉粉一樣軟腍

滑蛋牛肉食譜

【黑椒牛仔骨食譜】想黑椒汁味道更突出 1個步驟不可少！

黑椒牛仔骨食譜

【葱爆牛肉食譜】北京小菜惹味嫩滑 如何判斷牛肉幾成熟？

葱爆牛肉食譜

【沙嗲肥牛粉絲食譜】茶記名物沙嗲肥牛 粉絲掛汁惹味至極！

沙嗲肥牛粉絲食譜

【中式食譜‧有片】蜜糖薯仔牛柳粒 甜脆薯嘜變主角

蜜糖薯仔牛柳粒食譜

【番茄牛肋骨食譜】雪藏肉3招輕鬆變上菜 鮮甜嫩滑冰糖不可少

番茄牛肋骨食譜

【芥蘭炒牛肉食譜】秋冬必食芥蘭 簡單2招去除芥蘭苦澀味

芥蘭炒牛肉食譜

西餐：一口威靈頓牛、紅酒燴牛肉、蘑菇紅酒汁燒牛柳、牛尾湯、菠菜牛肉忌廉湯

【焗爐食譜】一口威靈頓牛簡易版英國名菜 酥皮牛粒小巧有驚喜

一口威靈頓牛食譜

【紅酒燴牛肉食譜】經典法國菜香醇濃郁 簡易版一鍋到底新手必學

紅酒燴牛肉食譜

【蘑菇紅酒汁燒牛柳食譜】經濟浪漫二人餐 茶記價錢星級層次

蘑菇紅酒汁燒牛柳食譜

【牛尾湯食譜】軟腍牛尾配雜菜護膚強筋骨 一個關鍵步驟令湯更香

牛尾湯食譜

【西湯食譜】菠菜牛肉忌廉湯暖身飽肚 護眼抗氧化降血壓好處多！

菠菜牛肉忌廉湯食譜

飯麵主食類：和風牛肉溫泉玉子飯、泡菜牛肉飯、免治牛肉蛋飯、黑椒牛肉飯、沙嗲牛肉麵、番茄牛肉通粉、乾炒牛河

【15分鐘快丼‧有片】照辦煮碗吉野家牛肉飯 1人前快捷不頹廢

和風牛肉溫泉玉子飯食譜

【泡菜牛肉飯食譜】15分鐘自製すき家丼飯 輕鬆神還原牛汁！

泡菜牛肉飯食譜

【免治牛肉蛋飯食譜】懶人版色香味碟頭飯 免治牛跟肉醬大不同？

免治牛肉蛋飯食譜

【黑椒牛肉飯食譜】自製香蒜汁惹味 15分鐘即煮即食！

黑椒牛肉飯食譜

【沙嗲牛肉麵食譜】茶記必吃之選 加工調製沙嗲醬特濃特香！

沙嗲牛肉麵食譜

【茄牛通食譜】番茄通粉湯底健康清新 牛肉如何做到嫩滑不韌？

【乾炒牛河食譜】河粉不黐底有竅門 掌握3大秘訣惹味乾身零難度