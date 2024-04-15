鹽麴用法｜日女魔化調味料醃肉軟嫩 煎扒提鮮！安眠抗衰老5好處

鹽麴，對於香港人來說，或者比較陌生，但對日本的婦女們而言，它是料理中的魔法調味料，亦是養生好物。因為鹽麴的鈉含量比食鹽低，對身體負擔較少，是代替食鹽的一個好選擇。除了令食物的鮮味提升之餘，鹽麴亦好處多，以下就簡介它的5大好處，和如何用於菜式上！



(Always Good Time圖)

鹽麴5大好處 提味養生護膚

鹽麴，是日本一種傳統調味料，由江戶時代開始已有記載它的出現。用途廣泛，在不少日本的餐桌上也可以找到它的蹤影。日本婦女會把它用作沾醬、炒菜或肉類調味料使用。其實它能深受媽媽喜愛並不無道理，皆因它讓食物散發出生命力的味道，同時麴菌產生的活性酵素，完全是女性的養生護膚小法寶！

按圖看清鹽麴之5大好處：

1.助排毒增免疫力：鹽麴在製作過程中，會產生多種有機酸及益生菌，有助調整腸道健康，幫助排毒、調節新陳代謝、提升免疫力。

2.減少腎臟負擔：鹽麴內的鹽分和鈉含量較食鹽低，比例大約是鹽的1/8，卻不會減低烹調的味道。對腎臟的負擔較少，比食鹽相對健康，是代替鹽的一個好選擇。

3.修復肌膚抗衰老：對於女性來說，鹽麴是吃得到的護膚品。因為內有活性酵素，可以修復肌膚細胞，抑制皮膚老化。

4.改善失眠：鹽麴含有胺基酸GABA，可以紓緩精神壓力，改善失眠問題。

鹽麴成分有米麴，煮出來會帶點米香和甜味。(IG@lupomini)

5.提升鮮味：鹽麴能大大增加食物本身的味道，因它的成分內有米麴，煮出來會帶點米香和甜味。另外，醃肉時加入少許會令肉質嫩滑，因為當中的分解酵素可以分解蛋白質，有提鮮作用。

日本家庭亦會用鹽麴醃製蔬菜或沙律，以作伴菜。。(Hikari Miso圖片)

鹽麴，可以代替食鹽廣泛用於不同的食材上，按圖看看如何用「鹽麴」炮製菜式和用法：

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1 蔬菜：鹽麴可以醃肉或蔬菜，醃製時間愈長，會令蔬菜軟身，有淡淡的鹽味及和酒香。

2 牛扒：煎牛扒時，可撒上少許鹽麴代替餐桌鹽，有助提鮮肉味。

3 咖喱：煮咖喱也需放鹽，加入鹽麴味道更有層次。

4 煎魚：也可放鹽麴，能帶出海鮮的鮮味。

5 醃魚：用鹽麴來醃鯖魚，健康之餘味道亦添風味，若加上白味噌，味道更出。

6 醃肉：鹽麴還可令肉質更軟腍，是醃肉的好幫手。

鹽麴是以米和麴菌發酵生成的米麴，加入鹽和水混合再發酵而成。味道溫和，質地像米糊。在大型的日式超市都能找到。如果有興趣的話，也可以嘗試自己親手做。



製作鹽麴時，謹記每日輕輕攪拌一次，讓米與水均勻混合。(IG@primary.together)

材料：

乾燥米麴300克

鹽100克

水約500毫升

做法：

把三樣材料放進玻璃瓶，攪拌至充份混合，放在室溫陰涼處約1~2星期便完成。不過，不同米麴的做法都會有點不同，要留意包裝上的製法。