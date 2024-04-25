減肥｜美研究：飲冰水燒脂加速新陳代謝！1關鍵無助減肥3類人不宜

暖水養生暖胃促進新陳代謝，冰水傷脾胃還會凝固體內脂肪……這些似乎都是老生常談，卻被美國National Institutes of Health（NIH）的一項研究打破，結果顯示冰水並沒想像中的那麼可怕，甚至比暖水更能增加人體新陳代謝，對減肥有幫助！



有說冰水會減慢新陳代謝，讓脂肪積聚，經美國一項實驗證實，這說法原來不對。(Gettyimages)

研究飲暖水、冰水與新陳代謝關係

暖水，總被追捧，說可以排毒防便秘、驅寒暖宮緩經痛；冰水？只會阻礙新陳代謝，傷腸胃致腹瀉，甚至誘發心臟病。不過，NIH做了一個實驗：

為一群健康的成人先量度新陳代謝的情況，待30分鐘後，飲用約500毫升的暖水，待90分鐘後，再量度一次。另一群人則以相同程序，喝進攝氏3度的冰水。研究曾在《內分泌與新陳代謝期刊》發表。

按圖看研究結果及分析：

結果：只有喝冰水的人，體內的新陳代謝才產生變化，比之前增加4.5%，而且能維持60分鐘之久。



冰水加速新陳代謝 但不持久

由於人體是恆溫的，約攝氏37度，當我們喝進冰水，身體為了維持常溫，便需把冰水「加熱」，這過程便需要能量，因而增加了新陳代謝，也間接達至減肥效果，所以「冰水會降低新陳代謝」的說法並不正確。

不過，當冰水升溫至人體的常溫後，加熱的工作便會停止，所以減重燃燒卡路里的過程不會一直持續，要持續消耗熱量當然最好還是運動。

實驗中，除暖水和冰水，其實研究對象還有常溫蒸餾水和常溫生理食鹽水，以測試不同浸透壓對於新陳代謝的影響，結果並沒變化。

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無論飲凍水熱水對身體的新陳代謝影響輕微。(GettyImages)

飲暖水，不能提高新陳代謝，即使飲熱水亦同樣沒幫助。因為人的身體70%都是水分，在大量恆溫的液體中喝進少量高溫水，升溫的幅度自然微小，對於加速新陳代謝也是微不足道。況且所謂高溫，也可能只是攝氏45度左右，已是燙嘴的溫度了。

冰水非人人適宜 3類人慎飲

其實，無論喝進去的是冰水還是溫水，都會被身體的溫度調節，傳言影響血液或黏膜溫度也只能是一剎那，很快冰水的溫度便會上升至和體溫一樣，對身體的影響甚微。不過，雖然喝冰水有助新陳代謝，有助瘦身，但並非人人適合，有氣喘、心臟病或心血管疾病等的人都不宜，容易誘發病症。想飲冰水keep fit，還是要按自己的身體狀況而定，或做多點運動可能更實際。

參考資料：泛科學、National Institutes of Health

Water-induced thermogenesis reconsidered: the effects of osmolality and water temperature on energy expenditure after drinking.