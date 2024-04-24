護眼食物｜1周吃2隻蛋減黃斑病變機率62%？營養師推15食物抗藍光

自從智能手機出現後，所有人都變了「低頭族」，上班族又每天都對著電腦，眼睛易倦，也容易出現眼疾。幸好早前就有一個澳洲悉尼大學的研究，指出普通的雞蛋便含有兩種有助護眼的類胡蘿蔔素，此外，營養師也列出15種護眼食品，能夠對抗藍光，使雙眼保持精靈！



最新研究顯示，雞蛋能預防黃斑部退化，即使每星期只吃1隻雞蛋，比起每星期吃1隻或以下的人，也可減低46%患上晚期黃斑部退化的機會。（VCG）

澳洲悉尼大學進行了一項歷時15年的研究，找來3,654位49歲以上的研究對象，當中2,034位順利完成整個研究，結果顯示：「每周食2至4隻雞蛋的人，相比每周吃少於1隻雞蛋的人，患上晚期黃斑部退化（Age-related macular degeneration）的機率會低49%，另外患上新生血管型黃斑部退化的機率也低62%。」

黃斑部退化是什麼？有機會引致失明？

「黃斑部」是在眼睛視網膜的中心區，錐狀細胞和桿狀細胞等視網膜細胞多集中於此，負責將訊息傳送到大腦，從而形成視覺。若黃斑部承受過多光線、自由基過高，黃斑部將受到損害，眼睛看到的影像會變得扭曲。簡單來說，黃斑部退化即視網膜黃斑有損傷，導致視力模糊、中央視野急速減退等，上述提到的新生血管型黃斑部退化更有機會引致失明。

葉黃素及玉米黃素對預防眼部疾病極其有益。（GettyImages）

雞蛋2大營養護眼抗藍光 減白內障/視網膜脫落風險

雞蛋何以能預防眼疾，是由於含有葉黃素（Lutein）和玉米黃素（Zeaxanthin），兩者能吸收紫外線中過量的藍光，若你經常使用電腦、電話及LED照明燈等藍光比例特別高的科技產品，則尤其需要吸收葉黃素及玉米黃素。雞蛋中以蛋黃含較豐富葉黃素及玉米黃素，以100克為例，葉黃素類已有1094微克。

或許你會覺得，黃斑部退化較常出現於老年人，與自己無關。其實葉黃素及玉米黃素等類胡蘿蔔素不僅能預防這個病，對於減輕患白內障、糖尿病視網膜病變、視網膜脫落及虹膜炎風險也有一定幫助，多吃無妨。

以下就介紹15種由英國營養師Daisy Whitbread推介，含豐富葉黃素或玉米黃素的常見食品，當中以綠葉蔬菜或黃色食品居多。

粟米｜每100克含644微克。（GettyImages）

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英國營養師Daisy Whitbread推薦15種含豐富葉黃素類的素食類：(含量由低至高)

粟米｜每100克含644微克

紅蘿蔔｜每100克含687微克

蘆筍｜每100克含771微克

南瓜｜每100克含1014微克

抱子甘藍｜每100克含1290微克

苦瓜｜每100克含1323微克

西蘭花｜每100克含1404微克

生菜｜每100克含2312微克

青豆｜每100克含2593微克

開心果｜每100克含2903微克

西洋菜｜每100克含5767微克

芥菜｜每100克含10400微克

菠菜｜每100克含12198微克

羽衣甘藍｜每100克含18246微克

紅椒粉｜每100克含18944微克

資料來源：《Clinic Nutrition》期刊、良醫健康網、Very Well Fit、Healthline、My Food Data