麥茶功效｜護膚降糖尿麥茶6好處　日女生減肥恩物3個月甩掉22公斤

麥茶，性質溫和，不含咖啡因，且營養豐富，對於日本和韓國的家庭來說，更是家常飲品，冷飲或熱飲各具風味，除了對健康有多項好處外，同時也是女生的減肥恩物！



麥茶蛋白質豐富 不含咖啡因

麥茶是將大麥焙煎，再磨成粉末而製成的飲料。由於它不含咖啡因，不傷胃，而焙炒成茶後，具備大麥營養豐富的特點，不僅蛋白質含量高，而且膳食纖維、維他命B雜、以及鐵，磷，鈣等礦物質含量也豐富，所以在日本和韓國一直大受歡迎，不少女生會把它作為減肥飲品，而歐美國家也會把它作為咖啡的替代飲品。

日本及韓國家庭家中必備麥茶（網上圖片）

按圖看麥茶6大好處：

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1 抗氧化 防糖尿高血壓

根據日本靜岡大學的研究顯示，麥茶中「對香豆酸」的成分，能對抗活性氧和起到抗老化的作用。多喝麥茶有助預防由活性氧所造成的的都市病，如肥胖、糖尿病和高血壓。



2 促進血液循環 瘦身降膽固醇

根據日本農林水產省的研究指出，大麥在烘烤加工時，生產出來的香料及抗氧化物質，是有改善血液循環的作用。而麥茶中含有大量的GABA（人體中天然存在的胺基酸），有助抑制血液中的中性脂肪和膽固醇，提升腎臟機能，排出體內的鈉，有助養成易瘦體質！



3 保護腸道 預防糖尿病併發症

京都藥科大學指出，麥茶中的萃取物有保護腸道黏膜、預防糖尿病併發症的作用。



4 降溫防中暑 消水腫

大麥具有讓身體降溫的作用，同時改善淋巴循環系統，排出老廢物質，解決水腫問題。



5 改善皮膚 代謝黑色素

麥茶富含鋅、矽等美肌礦物質，有效強化膠原蛋白、促進黑色素代謝。



6 解油膩 助消化

麥茶有利於食物的消化，所以韓國人在食燒肉時都會配上一杯。



麥茶減肥法 3個月減22公斤

麥茶除了以上好處之外，日本女性雜誌《macaroni》指出，有日本女生用麥茶減肥法，成功在3個月減了22公斤！因為麥茶促進體內老廢棄物排出，所以亦是減肥恩物。

日本女生大熱麥茶減肥法。（資料圖片）

麥茶減肥法：一天飲用量為1.5公升，分次飲用，一次200毫升 （麥茶不能取代水，所以都需要額外補充水分。）

注意：過量飲用麥茶會導致沖淡胃液，造成腸胃不適，所以每一次都要適量飲用。

飲太多麥茶，會導致沖淡胃液。（IG@stacy_pl_31）

雖說麥茶好處多，亦是減肥恩物，但不是人人也可以喝。因為對某些人是有副作用的。

胃不好的人喝了麥茶，有機會感到胃部不適或肚屙。（網上圖片）

不宜喝茶人士：

1. 胃不好的人：喝了後胃部會感到不適，嚴重的話可能會肚屙。

2. 孕婦：孕婦喝的話可能會引起回奶。

3. 高血壓、心臟病、患有肝腎病人士。