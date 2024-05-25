健康湯水食譜｜牛蒡芡實蓮子百合湯健脾除濕　尿頻火氣大人士最啱

天氣陰晴不定，儘管連日大雨也趕不走那翳焗的感覺，令人火氣急升。想下一下火的話，不妨煲一個牛蒡芡實蓮子百合豬𦟌湯，清熱降火，還可改善失眠及消化不良。

攝影：余曉彤



牛蒡味道獨特，最深印象是日本人會以炒牛蒡作小菜，但也是一個非常適合煲湯的食材，可令湯品更鮮甜清香。

牛蒡又名「東洋人參」降三高防中風

牛蒡有「東洋人參」之稱，更含豐富纖維，有助潤腸通便，減肥瘦身。(VCG)

牛蒡，與牛完全沒關，它是一種植物，營養價值極佳的高檔蔬菜，又名「東洋人參」。除了有降血壓、血脂、血糖的功效，還能降低體內膽固醇，清理血液垃圾，有助預防中風，促進新陳代謝。對於減肥人士來說也是一大恩物，因為牛蒡具有大量纖維，有潤腸通便之效，有助瘦身。

又硬又實的牛蒡容易氧化變黑，還略帶一點苦澀味，應該如何處理？👉👉👉牛蒡處理｜清熱去濕降血糖牛蒡5大功效 防黑除苦澀3招浸白醋？

牛蒡芡實蓮子百合豬𦟌湯食譜

食譜 牛蒡芡實蓮子百合豬𦟌湯（煲） 材料 牛蒡400克、芡實60克、蓮子40克、百合15克、豬𦟌250克、蜜棗2粒、水2.5升、鹽適量 做法 1. 芡實、蜜棗、蓮子及百合沖洗，瀝乾備用。 2. 牛蒡不去皮擦洗乾淨後切件，放入清水浸泡10分鐘，瀝乾備用。 3. 將豬腱放入一鍋滾水內，汆水盛起。 4. 煮滾一鍋水，放入全部材料，以大火煲滾後，轉小火煲2.5小時，按口味加鹽調味，即成。

牛蒡偏涼 蓮子芡實止瀉

註冊中醫師林健焜謂牛蒡芡實蓮子百合豬𦟌湯具有疏風清熱，健脾除濕，養陰生津功效，適用於暑熱潮濕天氣。一般人士都適合，尤其燥熱體質、尿頻人士。飲用此湯沒有特別禁忌，雖然牛蒡有助通便，若平時有大便不成形情況的話便要小心。不過，蓮子芡實有止瀉作用，有助中和效果，所以影響不大。但若有疑問，食用前應先向註冊中醫師查詢體質適宜與否。

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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牛蒡：疏風散熱、宣肺透疹、解毒利咽等功效。其豐富的纖維可促進大腸蠕動，幫助排便，降低體內膽固醇，減少毒素、廢物在體內積存，達到預防中風和防治胃癌、子宮癌的功效。

芡實：固精除濕止帶，健脾止瀉。用於遺精滑精、帶下清稀白濁、脾虛久瀉痢等。

蓮子：固精止帶、健脾止瀉，益腎養心安神。用於遺精滑精帶下清稀白濁、脾虛久瀉痢、心腎不交之虛煩，心悸，失眠。

百合：味甘、寒；養陰生津，清心安神。

豬肉：滋養臟腑，滑潤肌膚。性微寒，味甘鹹，歸脾、腎經。《本草備要》記載：「豬肉其味雋永，食之潤腸胃，生津液，豐機體，澤皮膚。」 此外，豬肉含有蛋白質和脂肪酸，能促進鐵吸收，改善缺血性貧血症狀。

蜜棗：味甜，具有健脾補氣養血之功。

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