健康湯水食譜｜番茄薯仔花甲湯清熱生津　加洋蔥減涼性 3類人不宜

盛夏炎熱，外出不消一會已汗流浹背，這個番茄薯仔花甲湯清熱生津，正好適合出汗後飲用，補充水分解口渴。

攝影：鄧穎琪



花甲沙白涼拌煲湯皆宜

有次向一位大廚請教蜆類分辨的小貼士，他預留了大批沙白、花甲……等給我，但這些貝類生命短暫，訪問完一定要即晚食用，我問大廚該如何是好，他就建議整涼拌花甲，以及煲個簡易的番茄薯仔花甲湯。👉👉👉蜆/花甲/沙白6種常見蜆點分點煮 主廚揀蜆6招聽聲即知係咪死蜆？

處理沙白吐沙是煲湯前重要一步。(資料圖片)

花甲處理3步驟

番茄薯仔花甲湯是一個簡易的滾湯，花甲主要都是三個步驟，吐沙、氽水、起肉，大廚推薦花甲，貪它鮮甜啖啖肉，個人亦認為花甲較其他蜆類少沙。然而，記得花甲別太早放湯，否則會太韌；至於其他材料，切塊煲到出味就可以了，家人有時會加唐芹，不過唐芹味道未必人人接受，讀者按口味決定就好。

煲番茄薯仔湯有時配肉碎、有時配魚，配花甲還是第一次，多了一陣鮮甜。有人會將烚蜆的水留起來放湯，或許對提味真有幫助，可是氽水的水始終不太乾淨，個人就不太建議，除非事前已徹底洗淨吧。

除了飲湯之外，這個酸咪咪的湯，加碗白飯就可以當成開胃的湯飯了！

番茄薯仔花甲湯食譜

食譜 番茄薯仔花甲湯（煲） 材料 番茄3個、薯仔2個、洋葱半個、花甲半斤、水1公升、鹽2茶匙、糖半茶匙 做法 1. 番茄、薯仔洗淨後切塊，洋葱洗淨切片備用。 2. 花甲加鹽水吐沙30分鐘或以上，煲滾一鍋水，將花甲氽水至略開口，起肉備用。 3. 煲滾一鍋水，放入番茄、薯仔和洋葱，大火煲10分鐘後轉小火煲30分鐘。 4. 花甲放湯再煲3分鐘，加鹽、糖調味，即成。

番茄薯仔花甲湯食譜（2-3人分量）

材料：

番茄3個

薯仔2個

洋葱半個

花甲半斤

水1公升

鹽2茶匙

糖半茶匙

做法：

1.番茄、薯仔洗淨後切塊，洋葱洗淨切片備用。

2.花甲加鹽水吐沙30分鐘或以上，煲滾一鍋水，將花甲氽水至略開口，起肉備用。

3.煲滾一鍋水，放入番茄、薯仔和洋葱，大火煲10分鐘後轉小火煲30分鐘。

4.花甲放湯再煲3分鐘，加鹽、糖調味，即成。

整個湯有清熱生津、健脾和胃功效，適合夏天出汗多時飲用，既能清熱又可改善流汗後的口渴感。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+ 4

番茄：味酸甘、性涼，有清熱解暑、健脾消食，生津止渴功效。且番茄維他命C豐富，能防止血管老化，其茄紅素亦是天然抗氧化劑。

薯仔：味甘性平，可健脾和胃。薯仔的蛋白質屬「完全蛋白質」，有效被人體所吸收，強化細胞生長，延緩器官衰老。當中的鉀質亦有效代謝體內多餘的鈉，從而降血壓。

花甲：偏寒涼，若脾胃虛寒就不宜過量飲用，若有海鮮敏感的人當然也要避免。

洋葱：醫師特地提到加洋葱能平衡整個湯的涼性，即使怕寒涼的人也可放心飲用。

洋葱的多種硫化物可降低人體內血糖與血脂，並減少血液中的膽固醇。此外，洋葱蘊含的微量元素「硒」也是極佳的抗氧化劑，能消除體內自由基，防癌抗老。

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