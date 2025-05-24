夏天湯水食譜｜冬瓜海帶花生瘦肉湯 消暑利水補肝腎冇胃口啱飲！
撰文：黃翠衣
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夏天湯水食譜｜冬瓜海帶花生瘦肉湯食譜｜夏天到來，酷熱天氣警告不時出現，當然要想辦法消消暑來應付漫長的炎熱天氣。冬瓜，是夏天的消暑良物，助去水腫，若沒什麼食慾，也可煲一個冬瓜靚湯，踢走夏天悶氣。
攝影：余曉彤
夏天湯水食譜｜冬瓜海帶花生瘦肉湯 清甜增食慾
由於這款湯水只加了瘦肉、蜜棗及海帶調味，所以味道是清清的，非常適合令人失去食慾的夏日。這種天氣還進行重口味飲食的話，只會為身體帶來負擔。若然真的喜歡湯水味道濃一點，可加入瑤柱、蠔豉、鴨腎或章魚，增加鮮味，而且能令整個湯更甜！
|食譜
|冬瓜海帶花生瘦肉湯（ 煲）
|材料
|
冬瓜1斤、海帶160克、瘦肉400克、花生40克、蜜棗3枚、薏苡20克、菜乾1札、薑1-2、 水2.5公升
|做法
|1. 蜜棗、薏苡略沖洗，瀝乾備用。
|2. 菜乾剪去菜頭，浸30分鐘，揀去雜質後沖洗。
|3. 冬瓜不用去皮，洗淨後切塊。
|4. 海帶略沖洗，大火煲滾水，放入海帶煮10分鐘，熄火焗15分鐘。
|5. 將瘦肉放入一鍋滾水內，汆水盛起。
|6. 將煮過海帶的水倒入湯鍋，加至約1.5公升水，放入全部材料，以大火煲滾後，轉小火煲2小時，按口味加鹽調味即成。
冬瓜海帶花生瘦肉湯具有補肝腎，益精血，軟堅散結，消暑利水之功。
按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：
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冬瓜：味甘淡性涼，能清熱、利水去濕。
海帶：性寒，味鹹；美容瘦身，消除乳腺增生。 《本草經疏》記載：「昆布，鹹能軟堅，其性潤下，寒能除熱散結，故主十二種水腫， 癭瘤聚結氣，瘺瘡。」
瘦肉：味甘鹹、性平，益氣健脾。
花生：性平，味甘；健脾和胃，潤肺化痰。 《本草綱目》記載：「花生悅脾和胃，潤肺化痰，滋養補氣，清咽止癢。」
蜜棗：味甜，健脾補氣養血。
熟薏仁：健脾；生薏仁：去濕。
菜乾：味鹹、溫。歸肝、腎經。補肝腎，益精血，消癭瘤。
生薑：發散風寒，溫中止嘔，溫肺止咳，解魚蟹中毒，為嘔家聖藥。
食用建議：
適用於暑熱潮濕天氣，痰濕體質人士宜飲用。 若有疑問，食用前應先向註冊中醫師查詢體質適宜與否。
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