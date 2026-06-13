夏天湯水食譜｜荷葉冬瓜薏仁湯消暑清熱去水腫　血氣虛4類人慎飲

夏天湯水食譜｜荷葉冬瓜薏仁湯食譜｜冬瓜、薏仁，是夏天常見的食材，可消暑去水腫，若加幾塊荷葉和扁豆，更可清熱瀉火、健脾化濕，煮湯時已有縷縷荷香，因薏仁及扁豆的緣故，湯色醇厚透澈。

攝影：尹嘉蔚



荷葉冬瓜薏仁湯消水腫、清熱及解毒。將薏仁及扁豆用冷凍法處理，加快熟透及煲湯時間。

夏天湯水食譜｜汗為心之液 炎夏汗多增心臟負荷

夏至將近，即夏天已經來到一半了。炎熱的天氣令人汗流浹背，心煩氣躁，註冊中醫師陳圳堅認為，這樣會增加心臟負荷，有謂：「暑氣通於心，汗為心之液。」建議大家在夏天時飲食宜清淡，少吃油炸、燒烤等燥熱食物，以免火上加油。

荷葉冬瓜薏仁湯食譜｜夏季心旺腎衰 主攻清熱解毒

此外，也不可貪涼貪凍，瓜果雖美，也不可多吃。《頤身集》：「夏季心旺腎衰，雖大熱不宜吃冷淘冰雪、密冰、涼粉、冷粥。」因此，適合夏天的湯水主攻消暑，而不同的食材配搭，可以衍生其他有益身體的功效，可以同時消水腫、清熱及解毒的有「荷葉冬瓜薏仁湯」。

荷葉冬瓜薏仁湯食譜

食譜 荷葉冬瓜薏仁湯（煲） 材料 荷葉1/4張、冬瓜300克、薏仁38克、扁豆76克、薑2大片、水2.5升、鹽適量 做法 1.洗淨薏仁及扁豆，加水浸泡，放入冰格至冰備用。 2.剪開荷葉，用1/4張，洗淨及浸軟。 3.冬瓜及薑不去皮洗淨，切塊。 4.加水入湯鍋煲滾，加入全部湯料。 5.轉慢火煲1小時。 6.加鹽調味完成。

荷葉冬瓜薏仁湯食譜｜湯水食材療效

按圖了解此湯的食材療效：

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荷葉：性平。清熱消暑，瀉火行水。

冬瓜：甘淡，性微寒。利尿清热，化痰生津。但年老體弱，虛寒怕冷者少吃。 生熱痱可以用冬瓜外敷。

薏仁：味甘、淡，性微寒，可利濕健脾、除寒濕、清熱排膿。生薏仁的利濕功效比熟薏仁較強，熟薏仁健脾的功效較好。

扁豆：性平，味甘；歸脾、胃經。可健脾和中，消暑化濕。白扁豆可入藥，肉厚，形如半月，煮熟時綿軟微甜，乾炒有韌性。

紅扁豆（紅雪豆）：清肝用。黑扁豆（鵲豆）周邊紅，未紅處是青色，肉薄，極有韌性。

陳圳堅醫師對「荷葉冬瓜薏仁湯」食用建議︰

此湯可消暑，清心除煩，利水止瀉，減輕水腫。若感胃口不佳，腹脹腹瀉也適合飲用。建議夏天可用荷梗，較接近秋天時用荷葉，因荷葉比荷梗有上升發陽氣的效果，較適合初秋時用。 另外，可加椰子，助生津，補充因流汗而失去的水份。

湯品偏涼，月經期間的婦女，孕婦，身體瘦弱，氣血虛弱者不宜多喝。每星期一至兩碗，可連飲兩天。如有疑問，請向中醫師諮詢。

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