【G.E.M.】鄧紫棋減肥修身飲食7重點　不自覺變瘦1年減掉7公斤

鄧紫棋不經不覺間在樂壇已有11年頭，由當初唱《睡公主》的學生妹形象，逐步逐步提升自己至廣為人認識的實力派歌星。從初出道時的「包包臉」和Baby Fat，至如今明顯地比以前瘦了很多，感覺比以往截然不同。GEM自拍影片放上FB及小紅書，分享她平日吃甚麼來修身及控制體重，搣甩Baby fat。

G.E.M去年接受媒體訪問時，自爆1年間成功減掉7公斤體重，從健康飲食著手，不自覺地慢慢變瘦，她亦曾接受江蘇衞視的主持訪問，大方分享瘦身秘訣，第一樣「別壓抑進食慾望」，G.E.M分享以往試過想盡速落磅，吃了多個星期無鹽、無油的水煮餐，人是瘦了但非常乏味，後來反而吃更多食物彌補「空虛」，導致體重反彈。當感到不開心，更想吃東西（暴飲暴食）來填補，這容易攝取太多熱量致過重，所以現在常常保持開朗的心情，遇到想吃的食物時就吃一點，避免過度壓抑食慾。

G.E.M去年接受媒體訪問時，自爆1年間成功減掉7公斤體重，從健康飲食著手，不自覺地慢慢變瘦。（截圖自gem0816 IG）

點擊下圖有G.E.M的菜單，設法避免水腫又會飽，她似乎特別鍾愛一種食物，而且菜式看來超豐富，另外也有菜單中主要食材的營養參考︰

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瀏覽G.E.M的FB及IG時，也不難發現她常常上Gym房做運動鍛鍊，由以往的Baby fat小肚腩躍進至結實的腹肌，有明顯的腰線，手臂及大腿肌肉也結實，她在IG上亦作自我鼓勵要「鍛鍊身體，訓練意志」，纖瘦的身材反而令她的粉絲們留言「太瘦了，要多吃一點。」

鄧紫棋不經不覺在樂壇已有11年頭，比較以前如今身型「大躍進」，「包包臉」和baby fat都消失了。（截圖自gem0816 IG）

按圖有更多G.E.M.的漂亮照片，證明努力真的會帶來好成果，相比以往她現時非常纖瘦，肌肉結實剛柔並重︰