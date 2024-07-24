宵夜宜忌｜吃對宵夜不胖助入眠！芝士烚蛋梳打餅16款食物邊啲啱？

每到凌晨時分，總會令你心思思口痕痕想吃宵夜。宵夜，像是一個不健康的代名詞，而且還會愈食愈過分！事實上宵夜本身並非不健康，視乎你如何選擇如何吃？當中也有不少可口的零食可作宵夜之選！



宵夜好像是五餐之中最不能抗拒的一餐。（iStock）

深夜想吃宵夜，又怕體重增加？便要小心選擇，參考美國醫生網站《WebMD》介紹以下16款食物，哪些可以作宵夜，哪些不宜深夜吃，可避免肥下去之餘，更有助促進睡眠。

不適合作宵夜6種食物

1. 高脂食品

如果進食太油膩的東西，包括Pizza、蛋糕等之後不久便躺下來睡覺，會容易引起胃部難以消化或反胃。還會大大增加身體的脂肪量，滿足食慾但同時亦增加體重。

進食太油膩的東西後睡覺，容易引起消化不良或反胃。（資料圖片）

2. 香辣或豆類食品

睡前吃香辣及豆類食物，除了容易引起胃部難以消化或反胃外，豆類亦會令胃部產生大量胃氣，影響睡眠質素。

豆類令胃部產生大量胃氣，大大影響睡眠質素。（資料圖片）

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3. 薯片或惹味小食

睡前進食大量脂肪和鹽會容易產生水腫和口渴。再者很容易愈吃愈多，腰圍也會愈來愈粗。

食薯片容易產生水腫和口渴，而且很容易愈吃愈多。（Gettyimages／視覺中國）

4. 牛奶朱古力或曲奇

糖分會令血糖提升而令你感覺精神，太多的糖分更會讓你變得興奮。儘管可能是短暫時間，但也會令進入睡眠的時間延長，要長的時間讓身體活動慢慢靜下來，進入休息狀態。

牛奶朱古力或曲奇會帶來太多糖分，更會讓你變得興奮，難以入睡。（GettyImages）

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5. 含糖粟米片

粟米片是精製的碳水化合物，不能令你的飽足感延長，很快會感到肚餓。加上糖分令人感覺精神，建議換成低糖、高纖維類的粟米片。

含糖粟米片是精製的碳水化合物，建議選擇低糖、高纖維類。（GettyImages）

6. 汽水或有氣飲品

盡量在睡前至少6小時避免所有咖啡因飲品如汽水。有氣飲品也要避免，因為氣泡會產生胃氣或引發胃灼熱，讓人更難入睡。

盡量在睡前至少6小時避免所有咖啡因飲品如汽水。（Pixabay@Steve Buissinne）

適合作宵夜10種食物

別以為沒有以上的食物便沒有宵夜可吃，事實上宵夜的選擇有很多，而且不少的也是好吃又健康的零食！

1. 全麥三文治（半份）

食用半份的全麥三文治也是一個好的選擇，因為身體需要較長時間消化，令飽肚感覺延長。三文治中間可以夾低卡路里又高蛋白質的雞胸肉，或含有色氨酸的火雞肉，容易填滿肚子同時有助睡眠。

晚上肚餓時可食用半份全麥三文治，可配雞胸肉或火雞肉。（Pixabay@Robert-Owen-Wahl）

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2. 梳打餅

小小的一塊梳打餅飽肚又方便，而且當中的鹽分有助替代身體丟失的電解質。可以加上具褪黑激素的食物無核提子乾或色氨酸的芝士片，都有助促進睡眠。

一塊梳打餅飽肚又方便，可加具褪黑激素的提子乾，都有助促進睡眠。（Pixabay@Free-Photos）

3. 爆谷

未經調味的爆谷卡路里低，屬於全穀類，有豐富的纖維且能輕易帶來持續的飽腹感。如果你真的嫌它太淡口，酌量加點鹽或香料也可，最緊要不是牛油或焦糖這些致肥物便可。

爆谷卡路里低宜作宵夜，但別選牛油或焦糖味便可。（VCG）

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4. 希臘乳酪

希臘乳酪是很好的宵夜，因為它含有豐富蛋白質及幫助消化的益菌。一杯希臘乳酪相對飽肚，可以加入含有褪黑激素的水果如車厘子，更有助進入夢鄉。

希臘乳酪含有豐富蛋白質及幫助消化的益菌。（VCG）

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5. 燕麥片

燕麥片除了是早餐選擇外，也宜作宵夜。燕麥中的纖維能在胃部形成一層凝膠似的保護膜，有助減緩消化與吸收的過程，兩至三小時都不會再感到飢餓。另外箇中的褪黑激素有助促進睡眠，建議在燕麥片微溫時食用，有舒緩效果。

燕麥中的纖維能在胃部形成一層凝膠似的保護膜，有助減緩消化與吸收的過程。（Unsplash@Monika Grabkowska）

6. 熱茶

熱茶從來都可以令人放鬆心情，睡前一杯更有助你進入夢鄉。睡前可以飲用不含咖啡因的熱茶如洋甘菊、百香果或薄荷也是很好的選擇。

睡前可飲用不含咖啡因的熱茶如洋甘菊，有助放鬆心情。（視覺中國）

7. 芝士條

芝士的卡路里並不高，而且蛋白質與脂肪含量能使人飽肚，是宵夜良伴之一。此外，芝士中的色氨酸有助入眠，使你一覺瞓到大天光。

芝士中的色氨酸有助入眠。（VCG）

8. 黑朱古力

對比牛奶朱古力，黑朱古力讓人更飽足，而且有效抑制想吃甜食的欲望，並且減低卡路里攝取，建議吃75%-80%濃度的朱古力為佳。

黑朱古力比牛奶朱古力卡路里較低，建議吃75%-80%濃度的朱古力。（VCG）

9. 香蕉

香蕉是含最多色胺酸和鎂的水果，對改善睡眠質素有幫助。而且低脂同時又高碳水化合物，由於它需要更長時間去消化和吸收，亦因此能使飽肚感持續。

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香蕉含有可改善失眠的色胺酸和鎂。(Unsplash)

10. 烚蛋。

烚蛋絕對是人體蛋白質的重要來源，因需時消化，令人有較長時間的飽肚感覺。如你早或晚間有做運動的話，烚蛋亦有助重塑肌肉，促進新陳代謝。

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烚蛋亦有助重塑肌肉，促進新陳代謝。（資料圖片）

資料參考：WebMD / healthline