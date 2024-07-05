百香果功效｜降血壓助抗癌7大好處　香甜多汁挑選2招 宜日吃多少?

百香果（又名熱情果Passion Fruit）因為台式飲品的熱潮，而令不少港人對百香果加深了認識，酸甜的汁液加上有咬口的果籽，具雙重口感！別小看一個小小的熱情果，原來營養多多，帶給人體不少好處，但也有它的食用禁忌。



百香果酸酸甜甜，夏天吃開胃助消化，更助提升免疫力。（資料圖片）

百香果（熱情果）因切開後的氣味特別芳香，散發出香蕉、菠蘿、檸檬、石榴等眾多水果的香味而名命。百香果含豐富維他命A、B2、C、胡蘿蔔素、鐵、鋅等，它的好處有如其果籽一樣多。

百香果（熱情果）7大功效

1. 提升免疫力

每100克的百香果（約6個）含30毫克的維他命C，維他命C有助身體從蔬果中吸收更多的鐵質，有助增強免疫系統，提升抵抗力。

2. 降血壓

一個百香果所含的鉀質已經是人體每日所需的分量，每100克的百香果約有348毫克的鉀質。鉀質能幫助血管保持彈性，使血液流動暢通，對於高血壓患者更有降血壓作用。

百香果不但抗氧化，更有助減少致癌物積聚，降患癌風險，特別是肺癌。（Unsplash@Marcello Aquino）

3. 助減患癌風險

由於百香果中的抗氧化物及抗炎因子，有助減少致癌物積聚體內，及消除體內的自游基，減低患癌風險，特別是肺癌。

4. 改善腸胃健康

百香果含有豐富膳食纖維，每100克的百香果約有10克的膳食纖維，已經是每人每日所需的98%。其膳食纖維能促進腸道蠕動，幫助消化及緩解便秘。由於有助排便及強化消化系統的食物，故可減低患上大腸癌的機會，並從血管中清除多餘的酯類，減低腸胃疾病。

5. 維護眼睛健康

百香果的維他命A豐富，當中有大量酚醛（phenolic）及黃酮類化合物，對眼睛健康非常重要，有助減低夜盲症、白內障及黃斑點病變風險。

6. 美白抗衰老

百香果因蘊含維他命A，亦有助抗衰老、減少皺紋、美白等功效。在中醫角度，百香果有活血功效，紅糖又能補血，兩者結合活血補血，令女士臉色紅粉緋緋。

7. 減低焦慮感

百香果中的生物鹼，是一種天然的情緒增強劑，能減低壓力和焦慮感。

百香果具減低焦慮感的功效，一天上限宜吃多少？（資料圖片）

百香果（熱情果）一日宜吃多少？

百香果的果肉細小，好容易便會一口又一口地不小心吃下多個，容易進食過量！而且也不是人人適合吃，那麼一天吃百香果的上限是多少？又有誰不宜吃？

百香果進食禁忌

1. 不宜吃過量

百香果含β胡蘿蔔素，如果食過量，有機會導致皮膚色素沉澱，令膚色偏黃。一般成年人每日不要吃超過4-5個熱情果。

2. 清洗外皮

紫色或黃色的百香果皮可能含化學物質，大量食用或會有毒性，建議食用前要清洗外皮。

紫色熱情果皮可能含化學物質，食用前要清洗外皮。（資料圖片）

3. 酸性強胃病不宜

由於百香果的酸性較強，胃潰瘍、胃炎或胃酸過多人士，都不適宜吃百香果，避免傷害胃部。

4. 腎病患者慎食

百香果是鉀含量豐富的生果，腎臟病患者應注意食用分量，一天的食用上限為1-2個，同時應避免喝果汁。

5. 乳膠過敏者應避免

如果有乳膠過敏的人可能會對百香果有過敏反應。因為乳膠中的一些蛋白質與百香果中的蛋白質相似，因為有乳膠過敏的人需注意。

如果你買的是黃色品種，它們成熟時外皮仍為黃色。（資料圖片）

百香果（熱情果）挑選貼士

百香果有如牛油果般，要切開才知道果肉的好與壞。那麼每次選購百香果倒不是好像買大細？事實上有2個小步驟有助你挑選一個鮮甜多汁的百香果。

1. 觀察外皮

成熟的百香果外皮會轉為紫紅色，細心留意是否有裂痕或碰撞，因為有可能令果肉變酸。

2. 輕輕搖晃

如輕輕搖晃百香果後，感覺到果物中有汁液流動，表示果肉可能分離、假種皮的膜內果汁可能釋出，味道也會較酸。

因此選擇果肉沒有分離的較佳。（Unsplash@Glen Carrie）

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資料參考：Natural Food Series / Medical News Today