10款水果食用時間｜減肥防便秘 飯前果/飯後果各有好處　吃錯傷胃

飯前果、飯後果的迷思一向眾說紛紜，亦有人說不論飯前飯後都不應吃生果，因為會減低吸收營養的價值。對底誰是誰非，而飯前果、飯後果的分別又是什麼？



支持飯後果的，是因為飯後吃水果可以幫助消化，但減肥人士卻支持飯前果，因為正餐前食水果，可以把胃撐著，減少正餐食量。不過，亦有人認為在完全空肚的情況下吃水果會令胃部產生氣體，引起胃部不適。其實各種觀點並非完全正確或錯誤，因為不同水果也有不同的進食時間。

飯前果好處｜助減肥、促進維他命C吸收

飯前果好處1：減食量助減肥



對於減肥人士來說，飯前果是適合的，因為可以增加飽腹感，從而減少正餐的卡路里攝取量。不過由於水果中含大量醣類，如果飯前吃會容易令果糖快速吸收，使血糖迅速上升，刺激胰島素大量分泌，對身體的新陳代謝較不利。

飯前果好處2：促進維他命C及鐵質吸收



雖然會影響血糖，但某些含有維他命C及鐵質的水果則應在飯前食用，因為餐前令此2種營養更容易吸收，促進膠原蛋白增生及抗氧化等。

飯前果好處3：增進食慾



如果習慣飯前果的話，可以選擇有點酸味及果肉較軟的水果如奇異果、火龍果，開胃之餘亦不為胃部帶來負擔。

飯後果好處｜助排毒、吸收維他命A

飯後果好處1：幫助消化免胃脹



飯後吃水果對於消化是有幫助的，不過取決於哪一款。以木瓜及菠蘿為例，因為其含消化酵素有助消化吸收，避免消化不良、胃腸脹氣。

飯後果好處2：促進排便



水果中的纖維都是有助腸道蠕動，縮短食物通過腸道時間，幫助排便。

飯後果好處3：助維他命A吸收



飯後果好處4：延緩飽足感控體重



飯後吃水果可以延緩胃排空，增加飽足感。儘管作用不大，但長遠來計都有助抑制正餐攝取量及體重控制。若然腸胃不太好，或用餐後發覺胃部膨脹，便不應繼續吃水果。因為再次進食只會對腸胃造成負擔，未能消化，更有可能會引發胃脹氣等情況。

建議糖尿病患者應於飯前或後1-2小時才吃水果。

飯後吃水果營養值會減低？

無論飯前或飯後吃生果，其實都不會減低生果的營養值，因為人體的內臟本身就是有能力吸收食物中的營養。

胃部本身已經生產胃酸作消化之用，而飯後吃生果只需要少量的胃酸便可以把生果消化。小腸的作用則是在食物化成大便前吸收剩下的營養，所以沒有飯後吃水果令營養值減低的說法。不論空腹食還是用餐後，消化系統都是有能力作消化和吸收水果中的營養成分。

總括而言，飯前或飯後吃水果都有各自的好處，只是飯前果應選擇較溫和的水果如：

（1）奇異果

（2）火龍果

（3）番石榴

（4）蘋果

（5）梨

飯後吃水果的話，也應選擇有助消化的水果如：

（1）木瓜

（2）菠蘿

（3）士多啤梨

（4）香蕉

（5）橙

至於糖尿病患者在吃水果時需注意，因為果糖會造成血糖過高，建議應於飯前或後1-2小時才吃水果。

