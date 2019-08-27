【天然代糖】減肥降血壓比精製糖甜300倍！3種天然健康代糖

愈來愈多人了解到糖對人體無益。糖易帶來高血糖、刺激胰島素上升，誘發肥胖或第二型糖尿，所以亦有人會轉用食用人工代糖，事實上人工代糖亦不是最好的代替品，搞不好比白糖更沒營養。那麼市面上有什麼健康的天然代糖可選擇呢？

什麼是人工代糖？

代糖又稱為甜味劑，是最被廣泛使用的食物添加劑之一，用作代替砂糖。代糖多是低熱量、甚至零卡路里，是減肥人士、糖尿病患者的恩物，常見於餐桌、汽水、零食、甜點等。大部分的代糖都是人工合成，有些會含有化學成分，有機會影響健康。

人工代糖的甜度比砂糖高數十倍至數千倍，以現有最甜的代糖「紐甜（Neotame）」為例，甜度高達8000度，即比一般蔗糖甜8000倍。

筆者認為用人工代糖製作的食品味道都比較奇怪，那種人工味道很重。（Pixabay）

那麼想吃得健康而又不想食用人工代糖的話會有什麼選擇？按圖看3大天然健康代糖：

+ 10 + 9 + 8

無論是以上3款其中一款的代糖都比其他精製糖健康，但須注意分量。因為根據瑞典的一項研究發現，每天只喝兩杯加糖飲料的人，無論是食用天然的還是人工糖的，都有增加患糖尿病的風險。

飲用加糖飲料同時也謹記飲用足夠的水。（iStock）

資料參考：University of California San Francisco / 食物安全中心 / Live Science / healthline / 食力《「人工 vs 天然」代糖功能大混戰！》