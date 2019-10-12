【減肥餐單】葉蘊儀一周減肥餐單公開！原來一日三餐靠食...

早前葉蘊儀由134磅半年減至98磅，大家都非常好奇她是靠什麼方法令自己成功減磅，她指自己所靠的是DNA減肥法。她靠科學的分析而得知自己食海鮮會容易瘦，所以便開始了「魚蝦蟹的減肥餐單」。到底她一周的餐單是怎樣的呢？

葉蘊儀近日因減肥成功，而上了TVB節目《東張西望》接受訪問，其間更公開了自己一星期的「魚蝦蟹減肥餐單」。她稱一開始也嘗試過多種的減肥餐單，如吃牛油果、戒掉肉類只吃菜等，結果反而令自己身體血氣更差，新陳代謝更慢。之後才選擇DNA減肥法，從而進行「魚蝦蟹的減肥餐單」。

葉蘊儀由134磅的「肥菜」半年減至98磅。（資料圖片／葉志明攝）

「魚蝦蟹減肥餐單」是一個屬於低卡路里，零碳水化合物、注重吸取蛋白質和脂肪的減肥方法。（ iStock）

「魚蝦蟹減肥餐單」吃什麼？

葉蘊儀指自己的「魚蝦蟹減肥餐單」跟生銅飲食是有非常大的分別，生銅飲食是需要在餐單中進食70%的油，而她的減肥餐單不需要攝取如此多的油分。以蝦沙律為例，食用時她也會加入橄欖油調味。她表示減肥不等於不能吃，「魚蝦蟹減肥餐單」中每兩餐也有魚及蝦，非常豐富。按圖看葉蘊儀示範炮製兩餐：

葉蘊儀每一餐都有魚、蝦及菜。節目中她示範了製作蝦沙律及煎魚。（TVB節目《東張西望》截圖）

按圖看一周「魚蝦蟹減肥餐單」吃什麼：

+ 15 + 14 + 13

減肥也要做少量運動！

為了瘦身，她知道少量的運動是必須的，所以一星期她會做3次運動，大多數都是一些輕盈的健身運動及瑜伽，目的是令身體線條等各方面變得好看。經過半年的運動過後，葉蘊儀指自己的身體機能提升了10年，而且雙腿也未試過變得如此幼。

營養師如何評價「魚蝦蟹減肥餐單」？哪種人不宜吃？

節目組找了註冊營養師袁凱琪分析這個餐單，營養師稱這個餐單主要攝取了魚蝦蟹中的優質蛋白質，而且海鮮的脂肪含量較低，適合減肥人士食用。但此餐單亦有一個壞處便是鐵質偏低，如果長期食用會令身體造血不足，引致容易疲倦、脫髮及月經不準。除了貧血人士不適合這個方法之外，營養師更補充由於這個餐單星期六日需斷食，對於體型較大、活動量比較大、有糖尿病的人士都是不適合。因為血糖經常偏低，最嚴重可以導致休克。

註冊營養師袁凱琪稱「魚蝦蟹減肥餐單」一星期進行1－2次是沒有問題，長期便不太建議。（TVB節目《東張西望》截圖）

資料來源：TVB節目《東張西望》