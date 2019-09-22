【減肥】太空人減肥法少鈉少糖攝取高蛋白　7款高蛋白質食物

「太空人減肥法」你有聽過嗎？並不是需要上太空才可以成功，是根據太空人餐單中的一個法則「多攝取蛋白質食物」從而提高新陳代謝率有助減肥！外國網站《Bright Side》更提出數款高蛋白質食物給大家參考！

由於太空的無重力狀態，令到人體機能跟在地球上不同。為了保持身體機能及繼續攝取足夠營養，太空人的餐單都是遵從一個法則「減少吸收纖維和碳水化合物，多攝取蛋白質食物，避免進食高鈉高糖食物。」而長遠計算高蛋白飲食可減少飢餓，增加飽腹感，提高新陳代謝率並保護肌肉的能力，使其有效減肥和改善身體成分。

「太空人減肥法」就是着重攝取蛋白質，減低多鈉多糖食物。（Pexels）

蛋白質足夠人體生活所需？

由於在外太空的關係，可以帶上去的食物有很多限制，同時又要確保太空人有足夠的營養及體力去維持工作，所以在這情況下攝取蛋白質便是最佳選擇。

蛋白質能促進人體發育，製造和修補身體組織，有助肌肉發展和成長；也是製造身體酵素、荷爾蒙、抗體等要素，可促進新陳代謝，增強免疫系統；提供人體需要的能量，每1克蛋白質能提供4千卡。

成年人每天應攝取每公斤體重約0.8克的蛋白質。以一個體重50公斤的成年人為例，應攝取大約40克的蛋白質，即約5至6兩肉類。（Travis Yewell@Unsplash）

太空人不吃多鈉及多糖食物的原因是因為在無重力狀態下，體液流動的方式會和平常不同，身體臉部及四肢會因為體液流動而腫脹起來，更有機會造成鼻塞。所以太空餐會降低了鈉的量，以防因攝取高量的鹽，而造成身體水分滯留及其他健康問題。在太空餐中不會發現加工食品、麵包及穀物類食物。當然在地球的我們也要避免高納高糖的食物。

儘管罐頭保質期好長，適合帶上太空，不過因加工食品都是高鈉高脂，進食後會影響身體健康問題。（GettyImages）

按圖看7款高蛋白質食物：

+ 9 + 8 + 7

與此同時，高蛋白質飲食亦有助減低胃病的形成，因為高蛋白質飲食需求減少吸入碳水化合物，當消化系統失衡時，高血糖的碳水化合物和糖分會在結腸中發酵，有可能造成腹脹和脹氣，所以需避免以下4款食物。

按圖看4類應避免食物：

進行高蛋白質飲食同時也別忘攝取維他命和礦物質，同時也要適當的運動量及飲用足夠水分。

資料參考：《Bright Side》/ healthline / 《食力》