【控制血糖食物】12項低GI食物2款湯水推介　平衡血糖助防糖尿病

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糖尿病，是一種慢性疾病，1型糖尿病無法預防，而2型糖尿病的成因之一是不良的飲食習慣，患者胰島素分泌不足或身體未能有效地運用胰島素，影響血糖的調節，令血糖過高。控制血糖，需定時定量進食，避免過飢或過飽來維持血糖水平穩定。留意食物的GI值，GI值又稱升糖指數，意思是食物吃進體內後，造成血糖上升的速度。低GI的食物能增加飽足感之外，腸道吸收也較慢，能避免吃下過多額外食物。

世界衛生組織（WHO）在2016年的報告《Global Report On Diabetes》指出，全球2型糖尿病的病患率持續飆升，身型肥胖和高糖分飲食是主要原因。據WHO稱，成人的全球糖尿病發病率從1980年的1.08億遞增至2014年的4.22億，增幅近四倍，而在2012年，全球因糖尿病死亡的人數約150萬，因高血糖水平而衍生的相關疾病導致220萬人死亡。

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除了以上12項食物之外，利用飽足感強及有豐富纖維的食材來煲湯也有助於降血糖水平，譬如蓮藕和蒟蒻等，這些食材於西方菜式中少見，但在中式菜餚及湯水中它們常被使用。這裡推介兩款湯水，薯仔蒟蒻牛蒡湯有豐富的膳食纖維，有助通便，可增加飽腹感，中醫師亦認為此湯適合需要控制體重及糖尿病的人士飲用。另一款是竹笙蓮藕冬菇湯，適合一般人飲用，對高血壓及高血脂患者更有益。

薯仔蒟蒻牛蒡湯食譜

竹笙蓮藕冬菇湯食譜

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參考資料︰
Global Report On DiabetesHealthline／Natural News

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