【控制血糖食物】12項低GI食物2款湯水推介　平衡血糖助防糖尿病

糖尿病，是一種慢性疾病，1型糖尿病無法預防，而2型糖尿病的成因之一是不良的飲食習慣，患者胰島素分泌不足或身體未能有效地運用胰島素，影響血糖的調節，令血糖過高。控制血糖，需定時定量進食，避免過飢或過飽來維持血糖水平穩定。留意食物的GI值，GI值又稱升糖指數，意思是食物吃進體內後，造成血糖上升的速度。低GI的食物能增加飽足感之外，腸道吸收也較慢，能避免吃下過多額外食物。