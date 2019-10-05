【健康湯水食譜】沙參桃膠紅蘿蔔湯　秋天美顏潤肺四類人慎吃桃膠

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秋意更濃，滋潤身體內外，為皮膚保濕，沙參桃膠紅蘿蔔湯有助美顏潤肺。

桃膠除了煲糖水，也可煲湯水，不過有四類人不建議食用桃膠。

攝影：尹嘉蔚

秋天相對濕度漸低，有皮膚乾燥問題的人可真頭痛，皮膚繃緊，脫皮，甚至乾到裂，膚色暗沉無光澤。記者本身也有皮膚乾燥問題，要不斷補充保濕霜及潤膚膏，才輕微減輕皮膚的乾紋及皺紋。有時外用不得其法，內服滋潤也是需要，秋冬的潤膚食材常見有沙參、玉竹、麥冬及雪耳等，而被認為是養顏恩物的桃膠，有高植物性蛋白質及豐富的水溶性纖維有助排便，可間接有美顏作用，因為它本身無味，多數用於煮糖水，其實煲湯也是不錯。

沙參桃膠紅蘿蔔湯。

浸發桃膠一般也用上較長的時間，但以暖水浸泡可加快桃膠變軟身，建議大家用桃膠煲湯，也不需要將它全浸發，大約保留三成，避免湯水在較長時間翻滾下令桃膠全部溶化。另外，沙參味甘酸也不宜用過量，否則會令湯水偏酸。記者請教註冊中醫師潘仲恆對「沙參桃膠紅蘿蔔湯」需注意的地方，此湯可潤肺止咳，排毒美顏，但體質濕重人士並不宜飲用，因為此湯比較滋補，會容易生濕，桃膠也有四類人士不建議食用，請繼續閱讀下文。

沙參桃膠紅蘿蔔湯食譜

按圖了解此湯的食材療效：

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註冊中醫師潘仲恆對「沙參桃膠紅蘿蔔湯」的食用建議︰

沙參桃膠紅蘿蔔湯可潤肺止咳，排毒美顏。

有四類人士中醫不建議食用桃膠︰

1.消化能力較弱，患胃病人士，避免滯胃。

2.腎病人士。

3.孕婦。

4.月經期間者也不建議食用桃膠。

而一般人士服用此湯，建議可一周一次。

不過，濕重體質人士不宜飲用，因為此湯水比較滋補，會容易生濕。

食譜 沙參桃膠紅蘿蔔湯（煲）
材料 沙參70克、桃膠70克、紅蘿蔔3條、腰果50克、南杏20克、生熟薏米40克、蜜棗4粒、水2.5公升、鹽適量
做法 1.桃膠浸發至軟身備用。
2.用白鑊烘炒生熟薏米備用。
3.大火煲滾水，放入全部材料。
4.水再滾後，轉慢火煲1小時，加鹽調味完成。

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