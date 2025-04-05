健康湯水食譜｜茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯　健脾補腎補血2類人慎飲

茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯，味道非常鮮甜，煲湯時圓肉的香味已經四散，飲用時舒服怡人。中醫師論此湯可以健脾、補腎、補益氣血。

攝影︰尹嘉蔚



茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯食譜｜美容補氣血

素湯的鮮甜、清甜及香甜秘訣已經與大家分享，不需使用肉類也可享用方便美味的湯水。此款「茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯」也是素湯之一，個人認為它是「美容湯」，因為可以補益氣血令臉色更好。它具備鮮、香、甜三種感覺，茶樹菇及蟲草花皆為菌類，夠鮮！圓肉、合桃、腰果、杞子、紅棗及淮山煲湯夠香又夠甜！

茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯

茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯食譜｜加淮山新鮮或乾貨好？

註冊中醫師楊恩劍寧指「茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯」美味可口之餘，也適合體質虛弱的人士飲用，因為它有健脾、補腎、補氣血之效。楊醫師建議如果用新鮮的淮山，湯水會更甜更滑，但緊記如果處理新鮮淮山時最好帶上手套，避免淮山的黏液使雙手騷癢不適。

茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯

茶樹菇｜含17種氨基酸、十多種礦物質 被譽為「神菌」

好的蟲草花湯，湯色呈現橙黃色，清亮透明，喝來甘甜清香。茶樹菇也是極佳的天然食用菌，營養價值和保健功效高，根據國家食物品質監督檢修測定，茶樹菇含有人體所需的天門冬氨酸、谷氨酸等17種氨基酸和十多種礦物質微量元素及抗癌多糖，被美譽為「神菌」。個人喜歡用鮮菌煲湯，因為菌香味更濃郁。在納悶、炎熱及潮濕的天氣下享用此湯，不止味蕾舒服，心情也甚是舒暢。

茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯食譜

食譜 茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯（煲） 材料 鮮茶樹菇200克、蟲草花2両、淮山2両、杞子1両、圓肉2両、合桃2両、腰果2両、紅棗6粒、水2公升 做法 1.將鮮茶樹菇、蟲草花及淮山沖洗乾淨。 2.其他材料浸洗乾淨。 3.大火煲滾水，放入全部材料。 4.水再滾後，改慢火煲1小時完成。

按圖了解其他食材的療效︰

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茶樹菇：味甘，性溫，無毒，利尿滲濕、健脾止瀉、清熱平肝

蟲草花：又名北冬蟲草、不老草及蛹蟲草等，蟲草花既非蟲也非草，屬於食用真菌。冬蟲夏草與蟲草花都是味甘，性平，歸肺、腎經，有補肺益腎、化痰止血之效。北冬蟲草是傳統冬蟲夏草的最理想替代品，雖然療效不及冬蟲夏草，但勝在價錢大眾化，適合全家一起飲用。

枸杞子：味甘，性平，歸肝、腎經，補肝腎，明目。枸杞子除可保護視網膜上的視神經節細胞，對抗青光眼之外，亦可防止大腦的細胞凋亡，助阻止腦退化症的發生。選購時，以寧夏出產為佳品，注意杞子兩端是否色白，可避免買到染色品。

圓肉：是龍眼曬乾後的乾品，味甘，性溫，歸心、脾經，益心脾、補氣血、安神。

淮山：味甘，性平，歸脾、肺、腎經，益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶。淮山有「肥仔粉」之稱，如果小孩體格偏瘦可常將淮山打粉煲粥食用。

楊恩劍寧中醫師對「茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯」食用建議︰

～茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯美味可口，有健脾補腎、補益氣血的功效

～適合體質虛弱的人士飲用

～此湯品一星期可飲用一至兩次

～患有痛風、體質有實熱或虛熱的人士要慎服

如有疑問，請向中醫師諮詢。



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