桃膠/雪蓮子浸發｜潤腸通便養顏恩物　速浸2步驟省一半時間勁多膠

極速浸發桃膠、雪蓮子！一女士駐顏有術淨用護膚品未夠，攝取含豐富膠原的食物有助皮膚更添彈性，比燕窩便宜的桃膠及雪蓮子是平民的養顏恩物。不過要等上一整晚才完全浸發太費時，發現有2個秘訣可以加快浸發時間。

攝影：尹嘉蔚



桃膠是桃樹的天然分泌物，對潤腸及通便有幫助，能生津滋陰；雪蓮子是皂角仁的種子，有穩定血糖之效。兩者也是養顏潤燥的食材，含豐富的植物膠原及水溶性纖維，水溶性纖維有助吸收身體的毒素，然後排出，有助令皮膚變好。桃膠和雪蓮子可用作煲湯或煮糖水，當中糖水的食譜較多，桃膠雪耳羹、桃膠燉鮮奶、桃膠雪耳燉木瓜等各適其適。

發好的桃膠及雪蓮子，配圓肉、杞子及黑糖煮糖水，15分鐘已可享用。

每次要等桃膠及雪蓮子浸起，至少用上一晚的時間大概6至8小時，對於心急或者怕麻煩的人來說，這些等候時間實在費時，我曾有數次想起浸發桃膠及雪蓮子要花上漫長的時間，便乾脆放棄不弄。不過，我覺得一定有方法可加快桃膠及雪蓮子的浸發時間，所以嘗試用熱水（暖水）浸泡。

桃膠是養顏潤燥的食材，含豐富的植物膠原及水溶性纖維。

有說千萬不要用熱水浸桃膠，否則太快浸軟導致口感不好，而是次測試先下熱水，搖晃「保溫瓶」，水溫在「保溫瓶」內變暖，其後浸發而成的桃膠口感沒有變得太差。

以下各圖是實試過程，用上簡單的秘訣，令桃膠加速浸發：

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先以桃膠做測試，用熱水＋搖晃浸發的桃膠，放了1小時觀察，桃膠中央仍是半硬的，再放2小時觀察，桃膠已經完全浸發。用自來水浸的桃膠，放了1小時後中央仍是硬，再放2小時觀察，中央也是硬芯。

用自來水浸和以熱水放入密封的玻璃瓶內，然後搖晃1-2分鐘，放2小時觀察。比對下，熱水＋搖晃浸發的桃膠經2小時後，顯著地高出一倍。

按下圖看以同樣方法和原理，可令雪蓮子加速浸發：

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這裡來個比對，熱水＋搖晃浸發的雪蓮子，和用自來水浸的雪蓮子，經2小時後明顯地浸發效果顯著地高出一倍，是未浸的雪蓮子。

浸發後烹煮前如何處理？

不論桃膠及雪蓮子浸發前先沖洗乾淨，假如怕桃膠有農藥殘餘問題，可以在浸發後，用筲箕盛起再沖洗才下鍋煮。如果看見桃膠上有小黑點，那些是樹皮雜質，挑走乾淨便可。