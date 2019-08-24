【健康湯水食譜】淮山海底椰無花果湯　秋老虎湯水保濕潤肺潤腸

立秋過後，日照時間漸漸縮短，天氣慢慢轉涼，進入早秋季節，此時宜開始飲用較潤的湯水滋潤皮膚、咽喉、肺和大腸，預防乾燥。 攝影︰尹嘉蔚

立秋剛過，現在是俗語說「秋老虎」最猛的時間，炎熱帶乾燥。註冊中醫師楊恩劍寧解釋，中醫有溫燥和涼燥之分，剛踏入立秋，天氣還是炎熱，易感溫燥之邪；接近立冬，天氣漸涼，易感涼燥之邪，二邪都容易出現乾咳、便秘之症。此刻略飲用潤肺湯水，有助增加肺、大腸、咽喉及皮膚的滋潤度。

從中醫理論來說，「肺與大腸相表裡」，肺主皮毛，因此肺部有足夠的滋潤便可止咳，潤腸通便，當人體的水分增加，皮膚便更有光澤，特別適合皮膚乾燥的人服用。

淮山海底椰無花果湯

踏入初秋，8月尾開始便是無花果的時令季節，以土耳其出產的最豐盈，果肉結實，果皮有彈性，挑選深紫色的成熟度較高，也自然較甜，煲湯可用較青色及實淨的無花果避免滾爛，新鮮無花果比無花果乾煲湯較好，無花果乾甜味重，加工程序也多，用新鮮無花果煲湯更有利健康。於《本草綱目》中記載無花果有「治五痔、利咽喉、消腫痛、解瘡毒」的功效。

淮山海底椰無花果湯食譜

按圖了解其他食材的療效︰

+ 8 + 7 + 6

楊恩劍寧中醫師對「淮山海底椰無花果湯」食用建議︰

淮山海底椰無花果湯有潤肺止咳、潤腸通便、健脾開胃的功效，適合乾咳、便秘、口乾舌燥、皮膚乾燥的人士飲用。 此湯品平、潤，適合一般大眾飲用。 此湯一星期可飲用一至兩次。如有疑問，請向中醫師諮詢。

淮山海底椰無花果湯。

食譜 淮山海底椰無花果湯（煲） 材料 非洲海底椰1両、淮山2両、蓮子1両、北杏1両、鮮無花果4粒、蘋果2個、陳皮2塊、水2升、鹽適量 做法 1. 將全部材料沖洗乾淨。 2. 大火煲滾水，放入全部材料。 3. 水再滾後，改慢火煲1小時完成。 4. 加鹽調味完成。

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