【豆腐營養】豆腐不一定健康！　六大常見種類熱量、脂肪大比拼

豆腐是傳統食物，不論蒸、煎、釀豆腐、做法多多，火鍋也見到它的蹤影，今天就比拼一下各款常見的豆腐！

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豆腐是傳統食物，不論蒸、煎、釀豆腐、做法多多，火鍋也見到它的蹤影，今天就比拼一下各款常見的豆腐！

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最常食應該是硬豆腐及軟豆腐。因應情況加入凝結劑的份量及壓水的程度，水份愈多，豆腐就愈軟。豆腐是蛋白質、鈣質來源之一，熱量亦較低，男女老少咸宜。

街頭小食之一的臭豆腐，經過油炸及醃製，其獨特味道及酥脆，吸引不少粉絲。但經過油炸後，脂肪含量立即上升，熱量已可接近一碗白飯！

豆腐乾即是壓走豆腐水份的成品，豆腐乾質地較結實，成份濃縮，常見為滷豆腐乾，留意食量。

最後要介紹的是非豆腐的食品，玉子豆腐顧名思義就是有雞蛋成份，其實沒有大豆成份；百頁豆腐常見於滷味、火鍋等，其特質是呈蜂窩狀，具吸收能力，深受歡迎。

豆腐是傳統食物，不論蒸、煎、饟豆腐、火鍋也見到它的蹤影。（作者提供）

事實上，坊間的百頁豆腐是用大豆蛋白再加沙拉油再加上一些食品添加物，並非由大豆製成，算是加工食品之一，大家下次點餐時就可以留意下。大家又喜歡什麼豆腐呢？

作者簡介：營養生

營養生（Negimen）的意思是營養配合養生（Nutrition + Regimen = Negimen）。全港首創數據化茶療「Negimen Tea」，根據各人的體質數據設計專屬茶方。總結平時的飲食習慣及身體狀況，以精密儀器分析配合營養生的數據庫，設計由天然材料而成的減肥茶方。長久以來，我們堅持三大原則：無營養補充品，無西藥成份及無過量運動。健康是沒有捷徑的，配合天然的茶方及正確營養上的攝取，堅持真正的健康減磅，達到養生中「未病先防，未老先養」。

作者Facebook：http://bit.ly/2LbjfnP

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【豆腐大比拼】豆腐控注意！」​】

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