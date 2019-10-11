【減肥陷阱】梳打餅屬致肥餅乾　教看營養標籤避免高卡高脂陷阱！

雖然梳打餅擁有健康的形象，但其實它是殺傷力極強的小食，所以在揀選梳打餅時，要小心留意營養標籤才能食得健康。

減磅新丁卓琪咆哮：「這個世界真不公平，同事天天吃零食，就是不肥。我這個月已戒了薯片，工作期間感到肚餓難擋，就只以餅乾代替，還是瘦不了，真令人洩氣！」

我說：「世界那有公平呢？人人的身體構造也不同，有些人大吃大喝也不增磅，或許她個子長得比你高；又或者，對方較年輕；甚至乎，她壓力爆煲令每天消耗量大增；有些人，暗地裡狂做運動，卻沒告知你。如同，年輕時，名列前茅的，總説自己不用讀書一樣。所以，人比人比死人，只要知道問題所在，切法改善，沒有肥胖是瘦不了的。」

卓琪笑說：「你個比喻真有道理。」我笑言：「你平日愛吃哪個牌子的餅乾？每次吃多少？」她說：「我已選梳打餅，並非甜餅，亦沒有饀料的，該很健康，每天吃2-3小包吧！」

沒有饀料的梳打餅該很健康吧？（iStock）

我提醒她：「相信很多朋友也知道威化餅、曲奇餅、有饀餅等，都屬致肥餅乾，但其實，形象健康的梳打餅卻是殺傷力極強的小食，所以，選購時，一定要看營養標籤。」卓琪感愕然說：「那麼淡味的梳打餅竟然也有問題？」

常見的品牌中，有約3成都屬高脂。（資料圖片）

按圖看營養師教你如何睇營養標籤，怎樣才算是高脂：

我解釋：「根據本港食安中心的指引，每100克的食物，若多於20克脂肪，即屬高脂，但常見的品牌中，有約3成都屬高脂的，你要明白，餅乾的製作過程中，加入愈多油，便會令餅乾口感愈鬆脆，某牌子的燕麥梳打餅，每100克有22.7克脂肪，一小包已有74卡，有些人為了快速「充電」，一吃便是三數包，那麼，便在不知不覺間，差不多攝取了一碗飯的熱量了。」

她從手袋拿出餅乾：「是這牌子嗎？這包餅乾有燕麥，所以選了這款。」我說：「有時候，加了少量燕麥，便稱燕麥餅，只是吸引你購買吧！」我續說：「我有一個選購較低脂梳打餅的方法，試找找每100克，含少於14克脂肪的，成份中，最好還是不添加棕櫚油，當然鈉量愈少愈好。」

她說：「近期開始有老花，總看不清營養標籤，可直接推介嗎？」

按下圖看營養師推介哪３款梳打餅：