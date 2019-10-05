【減肥】營養師推介瘦身飲食貼士　高纖豆漿有助排毒減脂？

與朋友聚餐吃熱呼呼的火鍋消除一天疲勞、在餐後品嚐甜點更添幸福。營養師趙函穎提醒，這樣生活小確幸，看似平常的日常飲食，卻容易造成腰腹部位脂肪堆積，引發慢性病。

常外食高油多調味 迅速累積腰腹脂肪

許多民眾由於工作壓力大，一天下來常至餐廳以美食安撫自我；不過，天天外食，享用美食，要留意高油、多調味，加上若是愛吃肉、好甜食，這類缺乏多元蔬果養分的單一「偏執系飲食」，容易快速累積腰腹部位的脂肪，不僅會出現惱人小腹，若未察覺嚴重性，長時間更會埋下慢性疾病因子，恐演變為高血壓、高血糖、高血脂等代謝性疾病。

控制飲食加有氧運動 有效助減脂

對此，趙函穎說明，脂肪雖然易累積，但也能透過飲食及運動減少。因此，建議常有不良飲食習慣的民眾，要讓自己有一段間歇時間來清除「腹債」，利用高纖飲食加上有氧運動，進行減脂，除了身型雕塑減重外，更重要的是正確補充營養，讓自我擁有健康強壯的身體狀態。

天天外食，享用美食，要留意高油、多調味，加上若是愛吃肉、好甜食，這類缺乏多元蔬果養分的單一「偏執系飲食」，容易快速累積腰腹部位的脂肪。（Reimond de Zuñiga/Unsplash）

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