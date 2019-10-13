【減肥】韓國辣媽育兩兒曬結實腹肌　增磅7公斤卻顯瘦兩倍6招揭秘

韓國有位「辣媽」Apple Kim，是韓國Keep Fit界的代表，2年間增磅了7公斤，但體型看上去仿如瘦了兩倍！她有獨門的瘦身觀念，她亦常常於IG上分享自己的日常飲食，不但款式豐富，而且分量不少，擺脫體重數字的束縛，她如何使自己「瘦」下來？

追求苗條身型的人來說，或許減肥是畢生的事業，如果你正值減肥或忙於管理自己的身型與體重，其間你可曾發現自己明明體重減輕了，但是身體看來還是胖胖的，贅肉甩不掉？Apple Kim，一位韓國人氣瘦身代表，現年愈35歲，有兩名女兒，擁有完美腹肌與馬甲線，腰間、手臂及大腿零贅肉，結實姣好的身材尤勝少女！她追求體型而非體重數字。

Apple Kim是韓國Keep Fit界的代表，常於個人IG分享瘦身纖體的心得，體型不一定與體重對等。（applekim2 IG）

早於2017年，Apple Kim已頻繁地於個人IG上分享「瘦身」過程及飲食，經常出現的是她在家中湊女或空閒時常常做拉力運動及瘦身操，結實的肌肉線條表露無遺。她分享於2015年間，當時體重有48公斤，看上去是微胖身型，有肚腩，腰支粗壯，與如今相比判若二人，但最離奇的是2017年她增了7公斤，體重達55公斤，不過身材看來好像瘦了兩倍，感覺更迷人及健康。

Apple Kim於2年間其實增磅了7公斤，但視覺上即使磅數重了，身型卻顯瘦，加強肌肉訓練是她的瘦身重點。（applekim2 IG）

她大方分享日常飲食，自己會下廚烹調，沒有指定的餐單與分量。一般人認為減肥該要吃少再吃少，不過Apple Kim卻剛好相反，她自言要不挨餓，多攝取蔬菜和天然蔬果汁。另外，從她的照片中觀察到飲食內容均以高蛋白質，全穀類及多蔬菜為主，顏色配搭甚是豐富。



按圖有Apple Kim平日自製的餐點示範及加強肌肉訓練的前後對比︰

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Apple Kim美體成功早已受到台灣媒體的注意，記者綜合台灣瑪利嘉兒及東森新媒體ET Fashion的報導，Apple Kim的瘦身秘訣有以下6個，請點擊下圖了解︰

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參考資料︰台灣瑪利嘉兒/ET Fashion