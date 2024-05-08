減肥餐單｜日本名醫限醣飲食法減30磅！推介3款無米飯10年不反彈

日本電視節目《幫緊你醫緊你》，主持邀請日本的骨科名醫銅治英雄醫生，分享「限醣飲食法」，有助減肥及長期維持體重不反彈。銅治醫生來自「魚米之鄉」以大米馳名海外的新潟縣。他表示以往一向是大米的忠粉，一天三餐無飯不歡，但在減肥期間他嘗試戒飯而不戒餸，卻使他心癢難耐，一度想放棄減重計劃。後來，他以「飯非飯」代替白飯，進一步用來代替麵包、拉麵及意粉等，成功及可持之以恆地控制體重。



限醣飲食法 改善膝蓋痛

銅治英雄醫生研究的專科為骨科，個人著作包括多本有關「自療腰痛」的書籍，從他的臨床經驗中，見到不少病者因肥胖問題引致骨痛及膝蓋痛。於是他提倡「限醣飲食法」建議病人以此控制體重，他自己亦跟隨此飲食方法達10年之久，約14年前他的體重有68公斤，藉由「無米飯」（節目內以「飯非飯」作稱呼）的飲食習慣取締白飯，減至現時的體重約54公斤。

「飯非飯」幫助銅治英雄醫生控制體重達10年之久。（資料圖片）

低醣食材取代白米飯

銅治醫生提出的「飯非飯」飲食方法可控制三酸甘油脂（中性脂肪）處於正常水平（150mg/dL）。三酸甘油脂是一種在血液中發現的脂肪，當進食時，身體將未需要用到的熱量轉化為三酸甘油脂，並儲存在脂肪細胞中。之後在兩餐之間，荷爾蒙會將三酸甘油脂釋放來供應身體能量。如果三酸甘油脂大於正常值，主要起因是高糖及高油脂的飲食而起，尤其是精製的食物例如甜品、白米飯及油炸食品，過量的三酸甘油脂積聚有引致動脈硬化的風險，增加患上中風、心臟病和和糖尿病的危機。

坊間一直流傳低碳飲食及限醣飲食等方法，主張限吃碳水化合物，減少吸收精製澱粉中的醣分。至於，銅治醫生所說的「飯非飯」是「限醣飲食法」中以低醣的食材取締白米飯作為正餐主糧，「飯非飯」可以有不同的方式呈現，種類並不單一。

按圖了解銅治醫生的「飯非飯」的3大推薦，包括2款低醣無米飯及1款Pizza︰

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低醣無米飯推介1：牛肉椰菜花飯

銅治醫生首推牛肉「飯」，牛肉是真牛肉，飯用了椰菜花代替。烹調椰菜花「飯」，可先烚/蒸熟椰菜花後，切細碎如米飯。也可將椰菜花用攪拌機打碎，然後下鑊翻炒。椰花「飯」醣少，只有白米的十分之一，而且高纖飽肚。

利用椰菜花做飯之外，銅治醫生也利用其他8款食材來炮製飯，包括芽菜、水牛芝士、菇菌、豆腐、椰菜及雞蛋。

低醣無米飯推介2：泡菜炒蛋飯

第2推薦的是泡菜炒「飯」，飯以炒蛋粒做成，一人分量1次約用4隻雞蛋。製作蛋炒「飯」要以慢火炒，用筷子不停攪動及炒散蛋漿成蛋粒。

低醣無米飯推介3：油揚Pizza

鈉治醫生也推薦油揚Pizza，以日式腐皮做薄餅代替麵粉，同時吸收足夠的蛋白質及脂肪。用筷子碌平腐皮，剪開並張開，放上平底鑊烤，加芝士、肉粒及粟米，用中火煎焗3分鐘完成。

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參考資料︰《幫緊你醫緊你第16集》、MAYO CLINIC