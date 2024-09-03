解凍冰鮮肉方法｜5分鐘極速解凍免叮免熱水　1件廚具變解凍神器

有時想煎塊牛扒食，卻赫然發現要解凍，若待它自然解凍，相信都已餓壞了。坊間的解凍法有很多，但動輒都花上半小時以上，確實掃興。日本節目《生活小貼士》就介紹了一個超神奇的方法，將1件廚房用具重疊起來，免加熱、無細菌，只消5分鐘即可為凍肉退冰，難怪主持人都驚嘆：「這是革命性的秘技！」



解凍冰鮮肉｜食安建議4方法

大家平常用什麼方法解凍？個人較常用流動自來水沖水法，將肉放在碟子，開著水龍頭由它解凍，但其實我一直相信這樣會影響了肉的原汁原味。有人會用微波爐，結果部分肉被叮至半熟，紅色的生牛扒上有幾片啡色，看了就覺得不開胃。其實食物安全中心曾比較幾款解凍方法，分別是雪櫃解凍、微波爐解凍、流動自來水及室溫解凍等，各有優劣，請參考下圖。

食物安全中心比較四種常見解凍方法之結果。（資料圖片）

解凍冰鮮肉｜5分鐘極速解凍法

日本節目《生活小貼士》有一集就分享了讓人嘖嘖稱奇的5分鐘極速解凍法，適用於肉類和魚類等。他們先分析一般解凍法的不便之處：自然解凍法大約需5至6小時，室溫解凍亦有機會使食物變壞。放到微波爐解凍的話，肉的某部分會變熟和變色，讓人難以接受。

解凍冰鮮肉｜全靠一個煲

解凍冰鮮肉的極速方法，原來是需要一個煲！嘉賓們最初都抱著極懷疑的態度，心想：「不可能吧？」但看到結果後他們紛紛說：「怎麼不早點告訴我！」請別以為這方法是把肉煲熱或是甚麼，實際方法和原理請參考下圖：

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節目組拿出兩塊大小相若的肉扒，一塊用煲解凍，一塊自然解凍，兩塊都用保鮮紙包住。



極速解凍冰鮮肉步驟

第一步：加水進煲內，水量大概3厘米高。

第二步：將另一個煲倒轉，把冰鮮肉放上去。

第三步：將加了水的煲疊在冰鮮肉上，然後計時5分鐘。

夠鐘之後，肉的顏色確實有丁點變化。數三聲後，主持人跟小主持一同將手指放到肉上，證實它確實是變軟身了，小主持驚訝大叫：「嘩！是革命性的一刻！」

解凍冰鮮肉｜金屬熱傳導原理

主持人嘗試將兩塊肉拿上手，用煲解凍的柔軟可屈曲，另一塊則硬得敲下去有聲，完全屈曲不了。究竟這種解凍法的原理是什麼？科學系教授湯本博文先生就指，這個秘技的原理是「金屬熱傳導」。

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解凍冰鮮肉｜金屬匙也比木匙容易舀雪糕

金屬熱傳導即是指熱能由高溫的一方，傳遞去溫度較低的一方。他以熱傳導技術的雪糕匙作例子，拿起這匙去舀雪糕，會比木匙容易，因為來自人體體溫的熱能會經雪糕匙傳到溫度較低的雪糕。

解凍冰鮮肉｜鋁煲傳熱最快

為什麼用煲解凍要裝水呢？實驗用的是室溫水，但其溫度已較冰鮮肉高，再加上空氣中的溫度也比肉高，利用鋁製煲將熱能轉移到冰鮮肉，從而做出快速解凍效果。教授說普通家庭用的煲，有鋁、鐵和不銹鋼製，三款之中以鋁製煲傳熱最快。除此之外，接觸面積大小也很重要，他建議冷藏肉類時要放平，讓解凍時接觸面也更大。

節目組亦用紅外線探測器探測肉的溫度轉變，紅色為高溫、藍色為低溫，幾分鐘之間，紅色的部分愈來愈廣。

有人認為用熱水或能加強解凍效果，令解凍時間再縮短，但教授就說，用熱水可能會將肉變熟，因此用室溫水始終最好。

解凍冰鮮肉｜記者實試解凍薯餅

筆者也用同樣方法，嘗試解凍家中的急凍薯餅，之前試過用自然解凍法，大半小時過去仍然硬崩崩，根本不能煮。今次就用了此方法，結果大約10分鐘左右薯餅已經變軟了，證實這個解凍秘技確實是大成功，以後都會用！

記者親身Fact check過，這個解凍法絕對可以快速解凍，非常推薦！由於真的是隨手在家中拿一個煲，所以髒了點別見怪。（鄧穎琪攝）

資料來源：《生活小貼士》