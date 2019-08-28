【入廚貼士】環保飲管清潔5大步驟　小心藏菌或誘發柏金遜症！

教煮
撰文：
最後更新日期：

「走塑」、「走飲管」已經成為近年的大勢，大眾亦開始養成自備環保飲管及便攜杯的習慣，實行從日常生活減塑，用行動支持環保。不過支持環保同時亦要注意衛生清潔，以免殘餘物留在飲管中，危害個人健康同時產生異味。

現在已經不難發現環保飲管的蹤影，除了不少人會自備之外，亦有餐廳使用環保飲管。不過飲管的開口狹窄，儘管使用專屬的毛刷清洗都未必一定能夠完全消毒。因為飲品中的油脂、糖、蛋白質等成分容易積累在飲管中，形成污垢。

以大眾常用的不銹鋼飲管為例，台灣媒體三立新聞網指如果飲品殘留在飲管內，清潔不當的話，更可能成為細菌溫床，而當中釋出的化學物質錳（Manganese），如人體吸收過量，或會誘發柏金遜症。

現在已經多了餐廳使用環保飲管。（黃靜薇攝）

想支持環保而又不想自己的飲管成為細菌溫床，不如參考外國網站Kitchn的教學，每次使用後清潔自己的環保飲管！

按圖看5個清潔環保飲管步驟及5個清洗時注意事項：
+6
+5
+4

如果你也有興趣入手環保飲管的話，可以先了解市面上最常見的3款素材：不鏽鋼、玻璃及竹。按自己需要購買屬於自己的飲管！按圖了解各種環保飲管：

+3
+2
【環保飲管】越南新出兩款蒲草飲管　即睇如何製成及3大優點！
【飲食熱話】環保人士自爆即棄筷子用足3年　網民：多菌過廁所板
【食物安全】帶血醫療垃圾製即棄餐具膠杯　自備環保餐具最安心！
【環保飲管】美國推海藻飲管似足膠飲管　可被天然完全分解更環保
【環保魷魚】美大學研究指魷魚中有物質可代塑膠　彈性強減污染
【走塑生活】用榻榻米做成食得嘅筷子？盤點各國千奇百趣環保餐具

資料圖片：the kitchn / the spruce

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。