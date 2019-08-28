【入廚貼士】環保飲管清潔5大步驟　小心藏菌或誘發柏金遜症！

「走塑」、「走飲管」已經成為近年的大勢，大眾亦開始養成自備環保飲管及便攜杯的習慣，實行從日常生活減塑，用行動支持環保。不過支持環保同時亦要注意衛生清潔，以免殘餘物留在飲管中，危害個人健康同時產生異味。

現在已經不難發現環保飲管的蹤影，除了不少人會自備之外，亦有餐廳使用環保飲管。不過飲管的開口狹窄，儘管使用專屬的毛刷清洗都未必一定能夠完全消毒。因為飲品中的油脂、糖、蛋白質等成分容易積累在飲管中，形成污垢。

以大眾常用的不銹鋼飲管為例，台灣媒體三立新聞網指如果飲品殘留在飲管內，清潔不當的話，更可能成為細菌溫床，而當中釋出的化學物質錳（Manganese），如人體吸收過量，或會誘發柏金遜症。

現在已經多了餐廳使用環保飲管。（黃靜薇攝）

想支持環保而又不想自己的飲管成為細菌溫床，不如參考外國網站Kitchn的教學，每次使用後清潔自己的環保飲管！

按圖看5個清潔環保飲管步驟及5個清洗時注意事項：

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如果你也有興趣入手環保飲管的話，可以先了解市面上最常見的3款素材：不鏽鋼、玻璃及竹。按自己需要購買屬於自己的飲管！按圖了解各種環保飲管：

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資料圖片：the kitchn / the spruce