【防疫飲食】營養師教你在家下廚3妙招　食即食麵前要做一個步驟

受到新冠肺炎疫情影響，讓許多民眾減少外出機會，不過不僅在家下廚次數增加，相對零食需求也提高，吃多了小心危害健康；台南市立醫院營養課營養師翁詩雲指出，像是罐頭、即食麵、零食等，都是許多民眾會存放的食物，但這些食物不僅高鹽、高油，且低纖維，因此建議食用時可掌握烹調與挑選技巧，就能吃得更健康。

營養師教你在家下廚3大妙招（點擊下圖看清！）

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食用即食麵前先過熱水 減少油脂攝取

像是即食麵，因得利於保存，所以得減少水份採以油炸方式，民眾不妨在挑選時可選擇非油炸的麵體，減少攝入過多油脂；翁詩雲營養師表示，食用前也可先將麵體沖過一次熱水，也能減少油脂攝取，若有三高的民眾，則可將調味包減半加入，並可搭配蔬菜及蛋，讓飲食更為均衡營養。

無調味堅果取代薯片 在家嘴殘不怕發胖

翁詩雲營養師進一步解釋，至於罐頭則可選擇水煮的鮪魚罐頭取代油漬的鮪魚罐頭，或利用番茄鯖魚罐頭煮麵食，多加點蔬菜，且不需另外再調味，即使在家嘴饞想吃零食，可多選擇無調味的堅果、蒟蒻條、蔬菜脆片等取代薯片、朱古力等較高熱量的點心，就可幫助身體減少攝取過多熱量。

挑選可存放久的蔬果 可減少赴公共場所採買次數

此外，若擔心蔬菜類無法久放，但又想減低至公共場所採買的次數，民眾可挑選像苦瓜、大黃瓜、小黃瓜（青瓜）、蘿蔔等存放時間較久的蔬果類，或乾木耳、海帶芽、乾香菇等乾燥蔬菜，也有助於提升纖維質及植化素攝取；翁詩雲營養師強調，只要掌握挑選食物及均衡飲食的烹調概念，減少攝取油炸與高熱量食品，在家同樣也能吃出營養與健康。

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