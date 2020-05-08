【香蕉營養】高纖助消化維持好心情9大益處　有2種人要注意攝取量

香蕉在全世界都看得到，而且是大部分人都能接受的水果，除了東南亞，台灣也是香蕉盛產國家之一，不過雖然香蕉價格便宜又好取得，但它的營養價值可不廉價，以下將介紹香蕉對健康的9大好處。 文：Deryck Chou 醫學審稿：Dr. Stephen Lai／Hello醫師

香蕉對健康的9大好處（按圖放大看清！）

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1. 富含許多營養素

香蕉含有大量的纖維以及抗氧化物，1根大小適中的香蕉（約120克）含有許多營養素，包括：鉀、鎂、銅、錳、維他命B6、維他命C、淨碳水化合物（Net Carbs）24克、膳食纖維3.1克、蛋白質1.3克、脂肪0.4克。

2. 降低兒童發生氣喘機率

根據英國倫敦帝國學院（Imperial College London）的研究發現，每天吃1根香蕉的孩童，罹患氣喘的機率降低了34%。

3. 穩定血糖濃度

香蕉富含果膠，而未成熟的香蕉含有抗性澱粉（Resistant starch），這2種成分都能幫助控制血糖濃度，且抑制胃口。除此之外，儘管香蕉屬於中低升糖指數（Glycemic index，GI值）的食物，一般仍建議第二型糖尿病（Diabetes）患者，避免食用過多的香蕉。

4. 高纖有助消化

每根香蕉約含有3克的膳食纖維，能夠幫助消化。香蕉內的纖維主要有2種，果膠（Pectin）和抗性澱粉，其中，果膠含量會隨香蕉成熟而下降，未成熟的香蕉則含有抗性澱粉，它能通過小腸不被消化，還能作為大腸益生菌的食物。

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5. 幫助減重抑制胃口

一根香蕉熱量約為100大卡，多為碳水化合物和水分，較少蛋白質和脂質，值得注意的是，較綠未成熟的香蕉，營養組成大多為碳水化合物，其中的纖維和抗性澱粉，能幫助減重和抑制胃口。不過，香蕉成熟後，營養會變成糖分為主。

6. 有益心臟健康

一根香蕉的鉀含量，相當於每日建議攝取量的9%，鉀的攝取對心臟健康很有幫助，特別在控制血壓的方面，不過一般人飲食中，鉀的攝取都不足，研究顯示，攝取豐富的鉀，最多能降低27%的心臟病（Heart disease）風險。不過，也因為香蕉是高鉀水果，腎臟功能有問題的病人要注意攝取量。

7. 富含抗氧化物

蔬果都含有許多抗氧化物，香蕉也不例外，包括多巴胺（Dopamine）和兒茶素（Catechins），能降低罹患心臟病和退化性疾病的風險，因此想要健康地保持青春，多吃香蕉吧。

8. 幫助記憶維持好心情

香蕉含有豐富色胺酸（Tryptophan），研究顯示，香蕉有緩解憂鬱的效果，因為內含的色胺酸對於記憶力和維持好心情都有幫助。除此之外，因為多巴胺又稱為快樂荷爾蒙，所以常有一個迷思，以為香蕉中的多巴胺能直接影響大腦，產生快樂的感覺，不過，其實兩者是沒關係的。

9. 運動前後吃都方便又營養

除了預防抽筋的功效為人熟知之外，許多運動員都當香蕉為運動聖品的原因，也包括了它的方便性，而且不論在運動的前中後期，都能提供很好的營養，同時也是容易消化的碳水化合物來源。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：香蕉不只防抽筋～9大健康好處報你知】