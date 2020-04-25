【健康零食】營養師推介20款低卡零食　日食幾多唔肥原來有得計！

抗疫在家，總有些時候想吃點零食來滿足口痕嘴饞的慾望，一不留神便有進食過多而出現肚腩。其實零食不一定跟不健康、致肥掛鉤，只要選擇得宜一樣可以吃零食！

近來留家抗疫，在家中百無聊賴或工作壓力大時，嘴巴總是癢癢的想吃東西，零食便是一個好選擇。由於現在可以運動的地方少了，如果只有不停的攝取熱量而又少運動的話，很容易養成一個大肚腩。為了防止這個情況發生，記者向註冊營養師Gloria和Sally請教，在抗疫時期購買零食應該選擇什麼類型及注意事項。

零食種類滿佈超市的貨架，到底應該怎麼選是健康？（資料圖片／吳嘉俊攝）

按圖看營養師Sally 6個選購健康零食注意事項：

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從Sally的建議中，得知堅果、紫菜及果乾都是健康零食的首選。別以為只有提及過的3類屬於健康零食，只是較為適合現時的情況吃。健康的零食有很多，避開油炸的再細閱營養標籤，要找到好吃、低脂又低卡的並不困難！兩位註冊營養師Gloria和Sally便向讀者推介了20款低卡健康零食，全都在超市、瑪莎百貨及無印良品可以找到。下次購買零食時，不妨考慮她們的推介，多一個選擇之餘亦不用怕致肥。

按圖看註冊營養師20款低卡健康零食推介：

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一天可以吃多少零食才算是健康？

雖然以上的零食屬於低卡低脂，但仍是多吃無益。那麼一天可以吃零食的配額是多少呢？根據註冊營養師Sally指每天所攝取的零食總熱量應不多於全日所攝取的熱量10%。以成年人每日需要攝取約2000卡路里為例，全日的零食攝取量不應該超過200千卡。這樣說好像很抽象，Sally設計了3款的零食組合，讓大家容易理解之餘亦有多一個參考。

按圖看3款的零食組合：