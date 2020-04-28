【護眼】營養師力推粟米配三文魚護眼最強　藍莓都被比下去！

眼睛是靈魂之窗，如果失去了視力，很多事都做不了，所以從小到大長輩都教我們要好好愛護眼睛。講到要護眼，人所共知的方法一定是食藍莓、杞子等等，但原來從營養師角度去看，食蝦更有益！除此之外，還有其他由眼科醫生提議的護眼方法和食療，有助你保持雙眼炯炯有神。

藍莓，似乎已經是護眼的代名詞，想維持眼部健康，很多人都會食藍莓及藍莓精華保健產品。無綫節目《X偏方：全民拆解II》早前一集，就介紹了幾個護眼偏方，原來廣受推崇的藍莓，未必如想像般有用，以下就會由專家去講解不同方法的優劣和根據。

主持人要街坊競猜究竟藍莓、粟米抑或龍眼的護眼功效最強，不少人都選擇藍莓，因為它以花青素多聞名。（《X偏方：全民拆解II》節目截圖）

1.藍莓

未知是否受任達華的藍莓護眼素廣告影響，藍莓跟護眼的關係密不可分，不過亦曾有傳聞指，食得多藍莓有出血危機，因此節目組就請來眼科醫生講解。

請按下圖睇眼科醫生對藍莓護眼的評價：

2.粟米

粟米基於它的葉黃素，也獲得「護眼新法寶」的美譽。都市人長期要看電腦、電話，藍光會傷害到視網膜感官細胞，而食粟米正好降低藍光對眼睛的損害，究竟這說法是否屬實？

請按下圖睇眼科醫生對粟米護眼的評價：

3.三文魚

節目組之後介紹由營養師推薦的「粟米三文魚丼」食譜，原來三文魚的護眼功效不遜於粟米，兩者一同食用，效果事半功倍。它的食譜非常簡單，但同樣要學識揀選最適合的部位。此外，營養師亦力推蝦青素，指它的抗氧化功效比其他抗氧化物高出10倍，立即了解哪類食物含豐富的蝦青素吧！

請按下圖睇粟米三文魚丼食譜及注意事項：

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4.菊花杞子茶

食完飯可能會口乾，有人推薦飲「菊花杞子茶」護眼，聽起來相當合理，杞子素來以明目著稱，不過中醫師就提醒，有某類人不宜飲用。

請按下圖睇眼科醫生及中醫師對菊花杞子茶的評價：

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5.涼茶及花茶

有時候身體不適又不欲求醫的話，都會飲杯涼茶，不少人相信飲涼茶對眼睛都有益，即使未有太強的醫學或科學根據支持，但人們深信飲一杯總冇壞。主持人就試了銀菊露、金盞花、洋甘菊與五花茶等，究竟有甚麼具體分別？

請按下圖睇幾種涼茶的分別：

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資料來源：《X偏方：全民拆解》