【入廚貼士】蛋滑蝦爽魚鮮甜...15個做菜好吃小技巧超實用！

下廚做飯家常菜不用太複雜，簡單菜譜已經令人食指大動，灼菜、炒蛋、炒肉和蒸魚，想起來應該不難做。不過，有時候正正因為菜式簡單，反而會錯過了一些更好味的秘訣，費一番功夫，做出來的菜式卻很難吃！掌握以下這15個實用小竅門，青菜炒不老，藕片不發黑…你炒的菜會更漂亮好吃。

先講炒蛋，炒蛋看來是簡單的菜式，但要炒得夠嫩且滑，在蛋液內不妨加些許液體，例如是開水，最好用溫水，1隻蛋加1湯匙溫水然後打散，蛋液便不會那麼黏。有人喜歡加牛奶，分量不必太多，3隻蛋約加入1湯匙牛奶。其次，打蛋液時不需太用力！否則太多空氣被打進去，蛋液會失去水分和彈性。將筷子貼著盤底左右攪打，有時可撈起蛋液打，切斷蛋白，記得將蛋黃及蛋白攪拌均勻，否則會各自凝固，使炒蛋的顏色不夠美觀。然後，熱鍋用涼油，放了油即馬上倒入蛋液，先不要急著攪動，等蛋液稍為定型再以小火翻炒，待全部的蛋液凝固後馬上出鍋，就不會將蛋炒「老」，能保持香嫩之外，炒起的蛋量亦多，可口鬆軟。

1.炒雞蛋時，一隻蛋加一湯匙溫水打散，熱鍋涼油，放了油馬上倒入蛋液，等蛋液稍為定型以小火翻炒，見凝固後馬上出鍋，炒蛋便保持香嫩，蛋量多又可口鬆軟。（資料圖片/李啓康攝）

按圖有其餘14個做菜小技巧，學好之後即使是下廚新手也可以變身大廚︰