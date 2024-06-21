砧板清潔｜夫婦患肝癌疑因發霉砧板？清潔保養8貼士用洗潔精都錯!

食物發霉，我們都會知道要把它扔掉，砧板發霉又應如何處理？不少家庭對於砧板清潔都沒有太大講究，大多用水沖洗，或用熱水加洗碗清潔劑浸泡後刷洗。事實上，砧板清潔極為重要，因為沒有徹底清潔砧板，會令有害細菌殘留砧板上！內地便有夫婦因長期沒有清潔砧板，患上末期肝癌！



內地夫婦同患末期肝癌 帖板是元兇？

綜合內地媒體報道，一名趙姓男子因經常腹痛、食慾不振及作嘔，有次更在家中暈倒，送院檢查後確診患上末期肝癌。其妻子得知後亦不支倒地，接受檢查過後，同樣確診末期肝癌。主診醫生問診過後，得知趙氏夫婦的日常生活非常節儉，食物發霉會切除發霉部分後繼續食用；砧板甚少徹底清洗，經常用同一塊砧板處理生熟食物。

趙氏夫妻因經常不清洗砧板而間接患上末期肝癌。（Caroline Attwood@Unsplash）

主診醫生指，不衛生的生活習慣亦是致癌元兇，以家中常用的木砧板為例，木質砧板容易出現刮痕，有機會堆積食物的殘渣，在缺乏徹底清潔的情況下，久而久之會助長霉菌生長，甚至產生黃麴毒素，引發癌症。而且一塊砧板同時處理生熟食物，也容易導致細菌交叉感染。

為了健康及衛生著想，每次使用後都應該要徹底清潔砧板，減低霉菌及細菌如沙門氏菌和大腸桿菌增生及殘留的機會。

按圖看8個保養砧板貼士：

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砧板保養清洗8大貼士

1. 砧板要3塊

一塊砧板切菜，一塊切生食，一塊切熟食，這樣便能確保不會交叉感染。

2. 不同用途不同材質

市面上有不同材質的砧板出售，不同材質適合用於不同用途。

木質砧板：適合剁肉或切割堅硬的食物，因其材質較厚，韌度強。

塑料砧板：一般只適用於切新鮮蔬菜和水果，因為塑料高溫下易散發塑膠氣味。

樹脂砧板：硬度較高，表層耐磨性強，較少出現劃痕，容易清洗。適合加工肉等熟食產品或蔬果等。

清洗砧板並不是用水沖，或者用熱水加洗碗清潔劑浸泡後刷洗便能夠徹底清潔，因為潛在的有害細菌仍有機會殘留在砧板上。那麼有什麼方法可以徹底清潔砧板呢？



由於砧板經常接觸食物，清潔時應用天然方法清潔。（iStock）

3. 白醋水/檸檬除異味

切魚切肉後，砧板上的腥味很難清除，可嘗試用白醋直接倒在砧板上，或將檸檬切開，直接塗抹在整塊砧板去除異味，然後放在陽光下自然晾乾。

4. 白醋水+蘇打粉除菌

將蘇打粉均勻塗抹在砧板上，然後倒上白醋，再用海綿擦洗，靜置5分鐘後，用清水沖洗乾淨，然後放在通風處自然吹乾便能為砧板做深層清潔了。

5. 鹽+檸檬除菌除味

將少量的鹽先灑在砧板上，然後將檸檬切片後蘸食鹽擦拭砧板，等檸檬汁全部覆蓋砧板後，靜置3分鐘，用水再沖洗乾淨。

6. 別用鋼刷洗擦

香港天氣潮濕容易令砧板發霉，避免砧板發霉第一件事便是不要用鋼刷洗擦！不論木質、竹製或是塑料等材質，都不要用鋼刷擦洗，因為會令砧板表面更粗糙，更易隱藏細菌。最好用菜刀刮洗，這樣不會令砧板表面粗糙。

7. 砧板放通風地方

貼於櫥櫃或放平在桌面上，只會令砧板更易發霉。應用抹布擦乾後，放在通風處自然晾乾。

8. 砧板上塗油

於砧板上切含油分的食物，或每三個月為用砧板搽上食油，能減少龜裂情況。

每次使用砧板後都應該徹底清潔及定期消毒，盡量避免用洗潔精或漂白水清潔。

