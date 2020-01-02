【2020飲食潮流】蔬菜、藥材變零食原料！蓮子可以變成爆谷？

過去10年，我們狂熱地愛過牛油果、羽衣甘藍，見識到植物性素肉的藍海，並且在韓流音樂中大啖韓式炸雞而忘卻KFC。在下一個10年的2020，將會有哪些味覺新刺激等著佔有你的胃口呢？來瞧一瞧知名媒體及食品集團的預測怎麼說。

這些將席捲2020的飲食創新關鍵字！

美國亞馬遜旗下的有機超市品牌Whole Food Market彙整了逾50名在地食材探員、國內外採購員、及餐飲專業人士的意見，提出未來一年極可能左右大眾飲食消費的關鍵詞。

點擊下圖看清2020飲食創新關鍵字！

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2020將玩轉茶酒、零食原料的創新運用

每年在紐約舉辦的「夏季新奇食品展」（Summer Fancy Foods Show）總是吸引許多各國超市的採購者，也是窺見下一波上架新品的機會。以下是澳洲美食評比媒體Good Food從中挑選的幾項可能掀起的風潮。

1、零食原料大更新！蔬菜大舉攻佔創新食品版面！

「膨化零食」：簡單說，就是想像芝士圈或乖乖零食的原料被換成了蔬菜，在常見的藜麥、羽衣甘藍、甜菜根、鷹嘴豆之外，全素品牌Vegan Rob's持續積極研發令人好奇的商品：菠菜、高粱薑黃、白花椰菜、抱子甘藍，甚至有仿素漢堡（Impossible Burger/ Beyond Burger) 的口味。

2、清爽微醺茶飲飄香！茶葉變身微醺調酒！

普羅大眾喜歡的茶，在跨入2020年的夏天可能變身為令人陶醉的調酒。廠商Owl's Brew推出酒精濃度4.6%的罐裝酒精茶飲，在基礎麥芽中加入白茶、英式早餐茶或大吉嶺，混合製作成適合夏天暢飲的氣泡茶酒。

3、漢方藥材變零食！「蓮子」居然變成爆米花？

蓮子對中國與印度人民來說，這是一種漢方藥材；對海外的製造商來說，卻是下一個人們一吃就會上癮的「新奇爆谷」。目前出現的口味包括：海鹽、墨西哥辣椒芝士、BBQ、牛油蕃茄、焦糖。

4、繼「豆奶」之後！「燕麥奶」成為新白色金礦！

燕麥奶是繼豆奶之後崛起的「白色金礦」。積極防止兒童過敏原的父母已從牛奶、豆奶轉向了燕麥奶，連咖啡店的使用量也供不應求。以健康、無過敏為訴求的消費者，2020年將可以享受更多燕麥奶食品，包括罐裝咖啡、朱古力、及雪糕。

Atlas Provisions以蓮子作為原料，製造外觀米白、口感如爆谷的零食商品。（Atlas Provisions官網圖片）

5、芝士變形記！甜點、雪條處處能有它身影！

芝士變杯裝！讓你用湯匙一口一口享受像豆腐般的瑞可達，選擇拌入野花蜂蜜或美亞檸檬變成甜點；也能拌入聖納羅辣椒蜂蜜或蕃茄乾當成開胃菜。喜歡口感香脆的人，可以期待脫水芝士製成的零食所帶來的滿足。以朱古力或焦糖覆蓋的芝士棒，裡面藏著一塊冰涼的茅屋芝士，是另一種大人口味的冰品。

2020飲食風潮伸展台，將令人目不轉睛！

每一年飲食界的風潮就像是伸展台上的服裝設計，讓人目不轉睛又充滿嚮往。對於講究健康飲食的消費者來說，2020將會是令人雀躍的一年，全素食材和蔬果都有更廣的應用；飲料方面也轉向更清淡、舒爽的配方，以茶酒或以無酒精來為人們助興。而在不安的外在環境下，能帶來療癒的飲食也藉由這波趨勢，反映出一個想望：回歸簡單實在、身體負擔小的真食材，與外在取得樂活的平衡！

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：2020飲食風潮吹向哪？特殊與替代性食材的玩轉運用讓你目不暇給！】