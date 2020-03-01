【金針菇切法】 一直都切錯？原來這樣切洗乾淨企理一條不浪費！

金菇，你有沒有切錯？打開包裝切根就是，有所謂切不切錯？當然處理食材跟烹調方式一樣各施各法，不過在普遍處理金菇的手法可見，包裝袋內的泥巴弄到周圍都是，沖洗後又見盥洗盆內一大堆金菇積在去水位，實在太浪費富高營養價值的金菇。一個乾淨企理的方法，絕對可以令處理金菇的過程更有效率。 攝影︰尹嘉蔚

金菇（金針菇、金針菜），又被美名為「益智菇」，是家常菜、吃火鍋或伴烏冬的常用配料，易煮、美味，健康價值高，廣受食客歡迎。市售的金菇獨立包裝，乾淨衛生，其實金菇需沖洗嗎？或者菇菌需沖洗嗎？坊間一直喋喋不休。

金菇亦稱為「益智菇」有助促進腦部發展、提升記憶力，豐富的膳食纖維多，可改善便秘，也可降低膽固醇、增強免疫力及消除疲勞。

菇菌經沖水、吸水後，有說不只影響風味也更易變質，亦有說菇菌原本的結構有一大半是水分，沖洗片刻即使會洗掉滋味，影響也極為輕微。而且購於街市的鮮菇沒有包裝，大可能沾上灰塵，或消費者在選購時摸來摸去，亦有細菌或病毒傳播上的風險。

不如先了解哪些菇建議擦拭；哪些菇建議沖洗？即使沖洗菇菌，接着要如何處理才不失風味及不變質？請按下圖看詳解︰

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南臺科技大學生物科技系陳啟楨教授曾在媒體訪問中表示，以金菇為例，它們的生長環境乾淨，基本上可以不洗，切走根部便可。

市售的金菇獨立包裝，乾淨衛生，基本上可不用洗。如不安心，可沖洗後食用。不過，一般處理金菇的方法看來不太有效率。

不過，切金菇也是有玄機的，一般拆封及切洗，請看看下圖（圖下有說明文字），你會否跟以下一樣做法？

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以上的方法，最浪費的是見到不少金菇掉落在盥洗盆，金菇底部的泥巴亦周圍四散，要花額外時間來「執手尾」。如果依正確的金菇處理方式，並加上少許妙計，可以更省時、乾淨、企理，而且一條也不浪費，到底是如何呢？

要令金菇底部的泥巴不鬆散；不散開到四周，有方便、快速及乾淨的處理方法。

請按圖（圖下有說明文字）參考乾淨的金菇切洗方法︰

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參考資料︰Tasting Table/商周